Der Ärger über die verzockten Millionen bei den Stadtwerken und den Folgen, den nun die Kundinnen und Kunden tragen müssen, hat auch das Ehepaar Klimt aus dem Klinkengrund erfasst. Es wandte sich jetzt in einem Offenen Brief an den Bad Belziger Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und fragt: „Warum müssen wir Mieter die Zeche für die Unfähigkeit der Kontrollgremien der Stadtwerke Bad Belzig bezahlen?“ Hier der Brief:

„Sehr geehrter Herr Leisegang, auf Grund der gestiegenen Fernwärmepreise um 135 Prozent ab Februar 2022 haben wir als Mieter im Klinkengrund von der WBG 1919 eine Anpassung der Heizkostenvorauszahlung erhalten. Es sind 180 Euro jeden Monat mehr. Wir möchten uns dafür bei Ihnen recht herzlich bedanken. Das war unser Urlaubsgeld!

Weiterhin haben wir von den Stadtwerken unsere Stromrechnung für 2021 erhalten, es ist eine Gutschrift in Höhe von 105 Euro. Die Freude wich aber wieder schnell, denn natürlich können die insolventen Stadtwerke diesen Betrag nicht einfach so auszahlen. Nein, wir können diesen Betrag ab April 2022 auf einer Insolvenztabelle anmelden und erhalten dann irgendwann vielleicht ein paar Cent davon. Strom sparen der Umwelt zuliebe war hier falsch, wir hätten elektrisch heizen sollen und hätten dabei noch den Verbrauch der 2021 schon teuren Fernwärme reduziert.

Schockstarre wegen der hohen Heizkosten in Bad Belzig

Es war in den letzten Monaten ja so einiges von dem Missmanagement der Stadtwerke in der Presse zu lesen. Dieses Thema beschäftigt uns zurzeit sehr und sicher viele andere betroffene Bürger auch. Uns reicht es jetzt! Nach anfänglicher Schockstarre wegen der hohen Heizkostenanpassung möchten wir nachfolgend zu dem Thema „Insolvenz der Stadtwerke“ ein paar Gedanken loswerden:

Zunächst möchten wir Sie fragen, warum wir fast alle Infos zu diesem Thema nur durch die Presse erfahren haben. Bitte bedenken Sie, es handelt sich um kommunale Stadtwerke, die mit öffentlichen Geldern wirtschaften. Alle Bürger in Bad Belzig haben deshalb ein Recht auf Informationen dazu. Sie sollten sich schämen dafür, die MAZ als freie Presse für ihre umfangreiche Berichterstattung verklagen zu wollen! Sie können nicht gegen alles klagen, was Ihnen nicht so passt.

Sie als Bürgermeister, Gesellschafter und Mitglied im Aufsichtsrat

Wir haben bei Ihnen den Eindruck, Sie wollen viele Sachen vertuschen und wenn Sie sich mal zu dem Skandal äußern, dann nur um zu erklären, dass Sie eigentlich keine Schuld an der Insolvenz der Stadtwerke haben. Wir denken, Sie als Bürgermeister, Gesellschafter und Mitglied im Aufsichtsrat tragen die Hauptverantwortung für diesen Skandal.

Sie sollten nicht immer nur erklären, was Sie alles nach dem Bekanntwerden des Millionenschadens unternommen haben, sondern auch den Bürgern mal mitteilen, wie Sie zuvor Ihre Überwachungs- und Kontrollfunktion gegenüber der Geschäftsführung der Stadtwerke wahrgenommen haben.

Man hätte Herrn Evelek wöchentlich befragen müssen

Als Sie im September 2021 von dem Stadtwerkechef, Herrn Evelek, erfahren haben, dass für dieses Jahr noch keine Strom- und Gaseinkäufe getätigt wurden, hätten Sie Herrn Evelek mindestens wöchentlich dazu befragen und entsprechend handeln müssen. Herr Evelek hatte eigentlich auch gar keine Zeit, um Strom und Gas einzukaufen, er musste sich ja um seine Spekulationsgeschäfte an der Strombörse kümmern.

Die beschämende Aussage des Aufsichtsrats-Vorsitzenden der Stadtwerke, Herrn Paul, dass erst im November 2021 gehandelt wurde, weil Herr Evelek krank war und eher nicht an Daten heranzukommen war, hat doch sehr viele Bürger erzürnt. Kennt Herr Paul kein Telefon oder gab es keinen Vertreter von Herrn Evelek, der die Daten dem Aufsichtsrat gezeigt hätte?

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Belzig ist überfordert

Wenn beides nicht möglich war, dann haben Sie, Herr Leisegang, den „Laden“ Stadtwerke überhaupt nicht im Griff! Der komplette Aufsichtsrat ist scheinbar bei seiner Kontroll- und Überwachungsfunktion gegenüber den Stadtwerken überfordert gewesen! Er hätte die Geschäftsführung zur Pflichterfüllung anhalten und bei Verstoß entsprechend handeln müssen.

Wir hoffen, dass die Staatsanwaltschaft in Potsdam das Verfahren bald eröffnen kann. Aber die Frage ist doch: Ist Herr Evelek allein Schuld an dem Skandal? Wir denken eher nicht, denn uns ist völlig unklar, wie nur er allein an der Energiebörse solch hochriskante Warentermingeschäfte vornehmen konnte.

Man benötigt für solche Geschäfte, wo es um Millionenbeträge geht, doch mindestens eine zweite Unterschrift. Oder ist das in Bad Belzig anders? Vielleicht sind diese Geschäfte auch deshalb ungültig? Es gibt dazu Fragen über Fragen, wir hoffen, dass alles bald aufgeklärt wird. Auch der damalige Vertreter von Herrn Evelek hätte Ihnen als Bürgermeister melden müssen, dass noch kein Strom und Gas für das Jahr 2022 eingekauft wurde.

Fernwärme von Bad Belzig ist landesweit mit am teuersten

Wie die Lösung für die Stadtwerke auch aussieht, Gas, Wasser, Schmutzwasser und vor allem Fernwärme sollten wieder für alle bezahlbar bleiben oder werden. Die Fernwärme von Bad Belzig ist in Berlin-Brandenburg mit am teuersten.

Wir erwarten von Ihnen, dass bald ein Hilfsfonds eingerichtet wird, aus dem dann alle betroffenen Mieter finanziell unterstützt werden können.

Stadtwerke-Skandal muss schonungslos aufgeklärt werden

Wir sind der Meinung, Sie als Bürgermeister und der Aufsichtsrat der Stadtwerke müssen zunächst alles dafür tun, dass der Stadtwerke-Skandal schonungslos aufgeklärt werden kann. Da sind wohl so einige Dinge schief gelaufen! Anschließend sollten Sie und der komplette Aufsichtsrat darüber nachdenken, alsbald zurückzutreten.

Die meisten Bürger haben sicherlich das Vertrauen verloren. Versuchen Sie es doch wieder mit Musik, Herr Leisegang, das können Sie bestimmt besser als die Politik.“

Viola und Werner Klimt, Bad Belzig

