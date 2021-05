Bad Belzig

Die Stadt Bad Belzig soll die mutmaßlich vom letzten Pächter im Burghotel verursachten Schäden vor Gericht einklagen. Das fordert die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung.

„Es geht nicht an, dass das Eigentum der Stadt in dieser Art und Weise von einem offensichtlich zerstörungswütigen Pächter beschädigt wird“, erklärte der stellvertretende Fraktionschef Gustav Horn. Der letzte Pächter habe „bei seinem Auszug nach verlorener Räumungsklage einen Scherbenhaufen bei der Ausstattung der Burg Eisenhardt hinterlassen“, so Horn.

Zur Galerie Das Burghotel auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig ist in einem desaströsen Zustand. In etlichen Zimmern fehlen die Nasszellen, Spülungen und Lichtschalter. Im ganzen Haus gibt es kaum noch eine Lampe. Das Mobiliar im früheren Restaurant ist ebenso weg wie einige Küchengeräte.

Der Beschuldigte bestreite dies zwar in einer wirren und beleidigenden Mail an die Stadtverordneten. „Doch die Übergabe fand mit einem beglaubigten Sachverständigen unter Polizeischutz statt“, berichtet Horn. „Insofern dürften sich alle Zweifelsfragen rechtlich eindeutig zu Gunsten der Stadt klären lassen.“

Gleichzeitig übte der Stadtverordnete noch einmal Kritik an der Verwaltung, die nichts unternommen habe, die Schäden im Burghotel zu verhindern. „Der Skandal ist perfekt, die Burg ist im Inneren ruiniert“, stellte er fest. „Was sich seit längerem abzeichnete, hat sich nunmehr bewahrheitet.“

Gustav Horn ist Stadtverordneter der SPD und Vorsitzender des Finanzausschusses. Quelle: René Gaffron

Gustav Horn hatte zuvor erklärt, dass er Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) darüber informiert habe, dass der letzte Pächter bei seinem Auszug „einen radikalen Abtransport von Gegenständen aus der Burg vorgenommen hat“. Doch „geschehen ist de facto nichts“, so Horn. Er ist auch Vorsitzender des Finanzausschusses. Die SPD hat fünf der insgesamt 20 Mandate in der Stadtverordnetenversammlung.

Der vereidigte Bausachverständige Klaus Haake aus Brandenburg an der Havel hat nach Angaben der Verwaltung in seinem Gutachten einen immensen Schaden im Burghotel beziffert. „Es ist eine siebenstellige Summe nötig, um die Burg wieder an den Start zu bringen“, hatte Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang am Montagabend in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses gesagt.

Erst Konzept, dann Sanierung

Dieser hatte die Beschlussvorlage, wonach eine Sanierung der Burg aus Haushaltsüberschüssen und mit einem Nachtragshaushalt beglichen werden soll, prompt abgelehnt und eine Empfehlung des Papiers an die Stadtverordnetenversammlung verweigert. Man müsse erst eine professionelle Ausschreibung machen und dann mit einem möglichen Betreiber ein Konzept erarbeiten, bevor man sanieren könne, hatte es die SPD-Stadtverordnete Anne Baaske auf den Punkt gebracht.

Die SPD-Fraktion hat diese Entscheidung jetzt noch einmal bekräftigt. Man lehne den Antrag des Bürgermeisters ab, teilte Gustav Horn mit. „Das ist dreifache Geldverschwendung.“

Programm gegen die Krise

Die SPD gehe „bis zum rechtlichen Beweis des Gegenteiles davon aus, dass der Pächter für die Begleichung der Schäden aufkommt und nicht die Stadt“. Zudem würden die notwendigen Investitionen von der künftigen Nutzung der Burg Eisenhardt abhängen. Zuerst müsse darüber entschieden werden, dann über das Geld, so Horn.

Das in der Beschlussvorlage des Bürgermeisters aufgeführte Geld sei außerdem schon für ein im März dieses Jahres beschlossenes Investitionsprogramm vorgesehen. „Die SPD hält dieses Programm, das der Stadt nicht nur durch die Krise helfen soll, sondern auch in der Zukunft sowohl Kosten sparen als auch ihre wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten erweitern soll, jedoch für unverzichtbar und dringlich“, erklärte der Chef des Finanzausschusses. „Die Gelder sind hier am besten angelegt.“

Von Hermann M. Schröder