Bad Belzig

In Bad Belzig müssen die gewählten Volksvertreter trotz der Corona-Pandemie zu den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung immer noch persönlich antreten. Erscheinen in der Albert-Baur-Halle ist Pflicht. In dieser Woche wegen der außerplanmäßigen Zusammenkunft zum Stadtwerke-Skandal sogar gleich zweimal.

Angesichts der haarsträubenden Inzidenzwerte und einer rasant steigenden Infektionsgefahr durch mutierte Viren ist das unverantwortlich. Die Stadtverwaltung und der Stadtverordnetenvorsteher setzen die Mandatsträger und deren Gäste damit, mal bewusst ganz überspitzt formuliert, sogar einer Lebensgefahr aus. In der Bad Belziger Klinik Ernst von Bergmann“ sind bisher schon 35 Menschen an Covid-19 gestorben. Man sollte diese Pandemie ernst nehmen.

Offenbarungseid der Stadtverwaltung von Bad Belzig

Doch das Eingeständnis der Stadtverwaltung, technisch schlicht nicht in der Lage zu sein, eine Videokonferenz anzubieten, ist ein Offenbarungseid. Und vor dem Hintergrund, dass Bad Belzig am prestigeträchtigen Förderprogramm Smart City teilnimmt, ist das auch sehr peinlich.

Ungefähr sechs Millionen Euro stehen für das vom Bund finanzierte Förderprojekt in der mittelmärkischen Kreisstadt zur Digitalisierung zur Verfügung. Nach Aussagen der Stadtverordneten Anne Baaske (SPD) kostet die Anschaffung eines smarten Videokonferenzsystems rund 1050 Euro. Wäre wohl drin bei dem Budget und auch prima angelegt, das Geld.

Von Hermann M. Schröder