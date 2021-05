So außergewöhnlich klingt der Jubel zu Pfingsten im Hohen Fläming

Bad Belzig

Musik für Trompete, Sopran und Orgel erklingt am Pfingstmontag, 16 Uhr, in der Bad Belziger Stadtkirche St. Marien. In Form einer musikalischen Andacht wird die hochvirtuose Bach-Kantate Nr. 51 mit der Sopranistin Cornelia Marschall und dem Trompeter Daniel Schmahl aufgeführt.

Dieses Werk wurde von Johann Sebastian .Bach als Jubelgesang komponiert, der zu jeder Zeit im Jahr aufgeführt werden kann, heißt es in der Ankündigung von Kantor Winfried Kuntz. In diesem Jahr kommt er wohl zu Pfingsten besonders passend. Begleitet werden die beiden von Judith Kuntz an der Violine und Winfried Kuntz an der Orgel. Auf dem Programm stehen ferner ein Hornkonzert für Flügelhorn und Orgel aus der Feder von Georg Christoph Wagenseil, sowie Lieder von Bob Dylan zu dessen 80. Geburtstag.

Pfarrerin Christiane Moldenhauer verantwortet den geistlichen Impuls und eine Orgelfassung des Bolero von Maurice Ravel rundet die große Bandbreite der Musik ab. Besonders spannend wird dieses auf der ehrwürdigen Papeniusorgel zu hören sein. Der Eintritt ist frei.

Burgtore sind geöffnet

Zu Pfingsten, Freitag bis Montag, jeweils von 11 bis 17 Uhr sind die Tore der Burg Rabenstein für vier Tage geöffnet. So kann der Turm ohne Seil und Haken erklommen werden. Die Gastwirtschaft ,Alte Canzley’ aus Lutherstadt Wittenberg und Ralf Rabe freuen sich auf Besuch. Aktuellen kulinarische Spezialitäten sind „Steiler Hagen“ und Gulasch aus dem Kessel. Eine Nussbrennerei und auch ein mittelalterlicher Bogenschießstand präsentieren sich auf dem Gelände ebenfalls. Weitere kulturelle Aktionen, wie die erste lebendige Burgführung des Jahres und Livemusik im Burghof sind zu erwarten.

Ralf der Rabe lädt noch regelmäßig zu (musikalischen) Führungen auf der Burg Rabenstein ein. Quelle: Josephine Mühln

Burgführunegen sind geplant: Freitag und Samstag jeweils 11.30 Uhr und 13.30 Uhr; Dauer ca. 45 Minuten: Preis: 4 Euro für Kinder, 8 Euro für Erwachsenene. Reservierung bitte per E-Mail: kontakt@ralf-der-rabe.de . Oder perTelefon: 0162/7767341.

Musik und Lesung an der Mühle

Peter Friedrich vom Mühlenverein hat die Schäden nach dem Einbruch vom vergangenen Wochenende einigermaßen beseitigt. Deshalb kann sein Compagnon Werner Sternberg nun die Ausflügler am Montag zum Besuch des Wahrzeichens einladen. Schlager- und Volksmusik, werden teils live präsentiert, und Eberhardt Weißbarth aus Borne liest Episoden aus seinem Buch über Hildegard Knef.

„Eine gastronomische Versorgung ist wegen der noch bestehenden Auflagen nicht vorgesehen“, sagt Werner Sternberg und Bittet die Gäste auch auf Abstandsregeln zu achten. „Aber den Mühlentag können wir nicht ohne Angebot verstreichen lassen!“

Von René Gaffron