So geht der Pflegedienst des DRK mit der Corona-Krise um

Bad Belzig

Für den ambulanten Pflegedienst des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Belzig geht der Alltag trotz Corona weiter. „Der Betrieb läuft unverändert, natürlich nur unter den strengen Hygienevorschriften“, sagt Pflegedienstleiter Mirko Eulert der MAZ. Dazu zähle der Mundschutz und reichlich Desinfektionsmittel. Den nötigen Abstand zu wahren, klappe in diesem Bereich aber nicht immer.

Die 23 Mitarbeiter fahren nahezu täglich mehr 170 Patienten an. Sie pflegen die älteren Leute im medizinischen Bereich, je nachdem was der Arzt verordnet hat – Corona hin oder her. „Wir helfen auch bei der Körperpflege, im Haushalt und gerade jetzt zu diesen Zeiten auch beim Einkaufen“, sagt Mirko Eulert. Dafür müssen die Patienten nicht mehr vor die Tür gehen, haben dafür aber auch regelmäßigen Kontakt zu den Mitarbeitern des DRK.

Mirko Eulert, Pflegedienstleiter des DRK in Bad Belzig. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Senioren haben Angst

Die Gefahr, sich anzustecken, wäre so oder so da. „Die Senioren haben Angst. Vor allem zu Beginn gab es viel Klärungsbedarf“, berichtet der Pflegedienstleiter. Oft hätten die eigenen Kinder für sie einkauft. Das sollte jetzt nicht mehr sein. Die Angehörigen sind laut Mirko Eulert mit der Situation oft überfordert. Dafür seien er und sein Team da. Auch zu Zeiten der Corona-Pandemie müsse die Pflege weitergehen.

Die älteren Menschen können sich selbst teilweise nicht mehr versorgen. Nur einige haben den Pflegedienst unterbrochen. Sie sind auf die Hilfe von den Pflegern, wie die des Deutschen Roten Kreuzes, angewiesen. Für Mirko Eulert bedeutet das eine logistische Herausforderung. Bisher habe er noch keinen Corona-Fall bei seinen Mitarbeitern und den Patienten gehabt. Das könne aber jederzeit der Fall sein, worauf er vorbereitet sein muss.

Lange Lieferzeiten bei Schutzausrüstung

Ein großes Problem ist auch die Beschaffung der wichtigen Schutzausrüstungen. „Die Sachen, die normalerweise binnen einer Woche geliefert werden, sind jetzt erst in bis zu 18 Wochen da“, sagt der Pflegedienstleiter. Er muss lange im Voraus planen, was genau benötigt wird. Unterstützung bekommt er dabei vom Landesverband des DRK, der einen eigenen Krisenstab wegen des Coronavirus einrichtete.

Kathrin Wilhelm-Kösling, verantwortliche Pflegefachkraft der Tagespflege des DRK in Bad Belzig. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Alle 23 Mitarbeiter sind laut Eulert auf die Situation geschult und mittlerweile dahingehend gut eingearbeitet. Sie wissen genau, wie sie sich und ihre Patienten schützen können. Was sie nicht wissen ist, wie es weitergeht.

Gleiches gilt für die Tagespflege des DRK in Bad Belzig. Seit Wochen befindet sich die Tagespflege in einer Notbetreuung. Kurzzeitig war die Einrichtung in der Wiesenburger Straße geschlossen.

Fünf statt 14 Senioren

„Nur langsam kehrt die Normalität wieder ein“, berichtet Kathrin Wilhelm-Kösling. Die verantwortliche Pflegefachkraft hat die Krise in der Tagespflege zu managen. In der Einrichtung, wo sonst täglich bis zu 14 Senioren einkehren könnten, sind jetzt maximal fünf erlaubt. Die Mitarbeiter tragen Mundschutz. Beim Betreten werden die Hände desinfiziert. Man versuche die Gäste so gut es geht vor einer Infektion zu schützen.

„Wir haben mit den Angehörigen gesprochen und so entscheiden, wer die Notbetreuung in Anspruch nehmen kann“, sagt die Leiterin der Tagespflege. Senioren, die sonst täglich in die Tagespflege kamen, dürfen jetzt maximal noch an drei Tagen die Einrichtung besuchen. Dafür bietet das DRK in Bad Belzig jetzt eine Eins-zu-eins-Betreuung an. Das tägliche Programm hat sich auch geändert.

Viel Platz zwischen den Tischen und Stühlen - die Tagespflege des DRK in Bad Belzig achtet in der Corona-Notbetreuung sehr auf die Abstandsregeln. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Unterhaltsame Gespräche bleiben

Die Therapien müssen ausfallen. „Dafür gehen wir mit unseren Gästen oft viel an die frische Luft abseits der Menschenmassen“, sagt Kathrin Wilhelm-Kösling. Zum Mittagessen stehen die Stühle und Tische weit auseinander. Die unterhaltsamen Gespräche untereinander aber bleiben. Vor allem diese sozialen Kontakte seien für die älteren Menschen in diesen schwierigen Zeiten besonders wichtig.

Von Marcus J. Pfeiffer