So lief der Neustart an den Grundschulen im Hohen Fläming

Der Wechselunterricht nach langer Schließung ist in den Grundschulen im Hohen Fläming gestartet. Einwandfrei lief es in der Grundschule „Am Schlosspark“ in Wiesenburg. „Die Kinder haben sich ganz fürchterlich gefreut, wieder zur Schule zu kommen. Auch wir Lehrer freuen uns, dass wieder Leben im Haus ist“, resümiert Susan Lodge, stellvertretende Schulleiterin, den ersten Tag.

Die Kinder wurden am Tor in Empfang genommen und ihren Eingängen zugewiesen, berichtet die Lehrerin weiter. Grundschüler, die keine medizinischen Masken, sondern selbst genähten Nasen-Mund-Schutz dabeihatten, wurden ins Sekretariat geschickt, wo ihnen die notwendigen Masken überreicht wurden.

Die wichtigsten Hygieneregeln

Im Vorfeld wurden sowohl die Klassenleiter und Eltern über alle wichtigen Informationen aus dem Schulamt informiert, berichtet Lodge. „Es kamen noch recht spät Änderungen und Ergänzungen vom Schulamt, sodass an die Eltern in kurzer Zeit drei Schreiben erhielten.“

Die 168 Kinder wurden in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt, sodass ein Teil der Grundschüler Montag, Mittwoch und Freitag, die andere Gruppe Dienstag und Donnerstag unterrichtet wird, erklärt die Pädagogin. Im Unterricht werden auch die wichtigsten Hygieneregeln besprochen. „Damit den Kindern nach der langen Pause diese wieder ins Gedächtnis gerufen werden.“ Der Montag startete mit den Klassen 1a und 1b sowie 2a und 2b.

CO2-Ampel war nie „rot“

Die Grundschule konnte auf ihren bestehenden Hygieneplan nach dem ersten Lockdown zurückgreifen, der überarbeitet wurde. Die Gruppen essen zu unterschiedlichen Zeiten oder dürfen den Schulhof nur zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Positionen aufsuchen, berichtet Susan Lodge. „Es ist gut, dass der Schnee weg ist, da wir den Schulhof jetzt überall nutzen können.“

Zum Hygieneplan legte die Grundschule auch ein Lüftungskonzept vor. In regelmäßigen Abständen über den Unterrichtstag verteilt, messen die Lehrkräfte den CO2-Gehalt mit einem Messgerät, berichtet die stellvertretende Schulleiterin weiter. „Die Luftfilteranlagen brachte eine Elternvertreterin ins Gespräch. Wir messen jetzt eine Woche und prüfen anhand der Werte, ob diese nötig sind. Am Freitag informieren wir über die Schulcloud die Eltern entsprechend“, erklärt Lodge. Nach dem ersten Tag hat ich CO2-Ampel nie „rot“ angezeigt, ab und zu „gelb“, so die Pädagogin. „Dann wurde sofort gelüftet.“

Der Start in der Borkheider Grundschule verlief auch gut. Quelle: privat

Gut geklappt hat auch der Start in den Wechselunterricht in der Kleinen Grundschule Dippmannsdorf. „Die Kinder haben sich unheimlich gefreut, dass sie wieder hier sind. Es war eine allgemeine Freude“, fasst Schulleiter Ingo Wagner zusammen. Zum bestehenden Hygienekonzept hat die Grundschule noch ein Lüftungskonzept ergänzt. Auf den Einsatzplan nach dem ersten Lockdown konnte der Lehrer nicht zurückgreifen, wie er berichtet. „Die personelle und räumliche Situation hat sich vor Ort verändert.“

Während nach dem ersten Lockdown die sechsten Klassen besonders gestärkt wurden, verteilen sich die Stunden nun gleichmäßig auf alle Klassen, so Wagner. Die Umsetzung des Planes funktioniere sehr gut, betont der Schulleiter. Dankbar sei er auch, dass das Schulamt die Möglichkeit einräumt, unkompliziert Honorarkräfte für die Notbetreuung zu bestellen, lobt der Schulleiter. „Wir haben zwei Honorarkräfte eingestellt, die komplett die Notbetreuung in der Schulzeit übernehmen.“

Der Start in den Wechselunterricht verlief auch in der Robert-Koch-Grundschule in Niemegk sehr gut. „Es gab keine Probleme. Die Kinder waren überpünktlich und die Lehrerschaft vor Ort, die genauso aufgeregt ist wie die Kinder. In den Augen der Kinder ist zu sehen, wie sehr sie sich auf die Schule gefreut haben“, resümiert Schulleiter Norbert Glowe. Der Zeit- und Kräfteaufwand der Lehrer sei enorm, lobt der Pädagoge die Arbeit seiner Kollegen, die viel mehr Zeit in die Vor- und Nacharbeit stecken müssen.

Auch haben sie sich gut in die Plattform Schoolfox, mit der die Niemegker Grundschule arbeitet, eingefuchst. „Die Lehrer tanzen auf vielen Hochzeiten gleichzeitig“, erklärt Norbert Glowe die Mehrarbeit der Pädagogen. Vor allem die Erstklässler stehen im Mittelpunkt des Wechselunterrichts, die von Montag bis Freitag Unterricht haben. „Dass man sich von Angesicht zu Angesicht schaut und persönlich kommuniziert, ist für die Erstklässler, die gerade Lesen und Schreiben lernen, wichtiger als für die größeren Grundschüler“, erklärt der Schulleiter. Alle anderen Klassen haben 20 Stunden je Woche Unterricht im Wechsel.

