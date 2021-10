Bad Belzig

Gleichwohl die traditionelle Kürbisnacht in Bad Belzig abgesagt war, bildeten die Riesenfrüchte ein fast schaurig schönes Spalier für den langen Einkauf am Freitagabend. Dazu lockten die Geschäftsleute diesmal ganz individuell in die historischen Altstadt, nachdem klar gewesen ist, dass der Gewerbeverein zum zweiten Mal in Folge das sonst große Spektakel aus Infektionsschutzgründen absagen muss.

Die Kinder aus der Tagesstätte "Lindenzwerge" Bad Belzig präsentieren ihre Werke. Quelle: Privat

„Prompt hat uns die Kindertagesstätte ,Lindenzwerge’ überrascht“, berichtet Simone Lüdicke. „Obwohl wir gar keinen Wettbewerb ausgeschrieben hatten, wurden wir mit acht originell gestalteten Kürbissen beschenkt“, so die Inhaberin des Jeans-Ladens. Einen Gutschein für den Spielzeugladen hat sie den Kleinen zum Dank spontan gestiftet.

Start ins Wochenende

Die Einladung zum Bummeln wurde zwischen Wiesenburger Brücke und Straße der Einheit jedenfalls augenscheinlich gern angenommen. So hat sich beispielsweise die siebenjährige Isabell-Sissi stilecht einem Zaubererhut aufgesetzt. Oma Elke Hoppe aus Preußnitz hat unter anderem einen neuen Pullover für die Enkelin spendiert und war ihrerseits froh, „dass in Bad Belzig wieder etwas los ist.“

Stilecht mit Hut war Isabell Sissi Hoppe aus Preußnitz auf Tour. Quelle: René Gaffron

„Erwartungsgemäß nach 19 Uhr sind die Leute ins Wochenende gestartet“, stellte Claudia Menzel zufrieden fest. Die Inhaberin des Tee-Art-Ladens hat – statt wie sonst in einen Pantomimen zu investieren –, selbst das Gruselgesicht angeschminkt.

Petrus spielt mit

Es soll den Umsatz nicht geschmälert haben. „Darauf kommt es aber gar nicht an“, betont Menzel. Statt dessen zeige die gute Resonanz, dass Gewerbetreibende und Kunden gerade in der Krise – symbolisch – noch etwas zusammen gerückt seien.

Kürbissuppe und Glühwein wurde vom Team des Restaurants "Cascada" ausgeschenkt. Quelle: René Gaffron

Glück hatten Einzelhändler letztlich auch mit dem Wetter. Zur guten Stimmung beigetragen haben wohl auch Speis und Trank. Das Restaurant „Cascada“ hatte beispielsweise zusätzlich 30 Liter Glühwein und 10 Liter Kürbissuppe im Außer-Haus-Verkauf. Es war eben ein bisschen wie Kürbisnacht – light.

Von René Gaffron