Fläming

„Wir können schon jetzt mit Gewissheit sagen: Der Tourismus im Fläming hat sich verändert“, sagt Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des Tourismusverbands Fläming (TVF). Seitdem der Corona-Lockdown aufgehoben wurde und Urlaub machen in Deutschland wieder erlaubt ist, verhalten sich die Gäste in der Region definitiv anders. Von mehr Individualreisenden am Wochenende berichtet Menzel, aber auch das: „Wir gehen davon aus, dass die Berliner eine bessere Kenntnis für ihr Umland bekommen haben. Sie werden deshalb unsere Hauptzielgruppe bleiben.“

Daniel Sebastian Menzel leitet den Tourismusverband Fläming. Quelle: Stefan Specht

Anzeige

Schon vor der Coronakrise waren die Hauptstädter im Fokus des Tourismusverbandes. Das Ziel: Sie raus aufs Land locken und mit guten Angeboten – sei es an Übernachtungen, Restaurants, Handwerkskunst oder regionalen Lebensmitteln – immer wieder hinaus in den Fläming ziehen. Mit der Coronakrise hat sich das jedoch ein wenig verändert, berichtet Menzel. „Die Menschen übernachten jetzt lieber auf dem Land und machen nur eine kurze Stippvisite in der Stadt“, sagt er. Noch vor einem Jahr sei das genau andersherum gewesen. „Deshalb nehmen die großen Städte die Verflechtung mit dem Umland jetzt auch ernst.“ Das habe er in Gesprächen mit anderen Tourismusorganisationen zuletzt deutlich gemerkt.

Weitere MAZ+ Artikel

Mehrheit ist mit Sommerferien-Geschäft zufrieden

Tatsächlich buchen Gäste im Fläming inzwischen mehr Nächte als vor der Krise. Das hat eine Umfrage ergeben, die der Tourismusverband Ende August unter seinen Hoteliers und Gastronomen durchgeführt hat. „Wir wollten wissen, wie die Sommerferien gelaufen sind“, erklärt der Geschäftsführer. „Die Ergebnisse lassen uns hoffnungsvoll stimmen.“

Lesen Sie auch: Fläming-Touristiker beweisen in Coronakrise Kreativität

Denn fast zwei Drittel gaben an, mit der aktuellen Auslastung ihrer Hotels und Restaurants derzeit zufrieden zu sein. Mehr als die Hälfte bewertete auch die Einnahmesituation als „gut“ oder „sehr gut“. Menzel spricht sogar von sogenanntem Übertourismus.

Die vielen Touristen auf der Fläming-Skate sorgen in Kolzenburg für ein Parkplatz-Problem. Quelle: Elinor Wenke

„Auf dem Baumkronenpfad in Beelitz-Heilstätten hatten wir im Sommer im Durchschnitt über 2000 Tagesgäste“, die Autobahnabfahrt war zugestaut.“ Auch in Kolzenburg gibt es dieses Phänomen, berichtet Menzel, dort reichen die Parkplätze für Radfahrer und Skater kaum noch aus.

Lesen Sie auch: Landkreis PM lockt im Corona-Jahr mehr Urlauber an

Deutlich zugenommen habe der Fahrradtourismus im Fläming generell, berichtet der TVF-Chef. Deshalb will der Verband diesen Aspekt stärken. Der Rundkurs 8 der Fläming-Skate soll in Zukunft zum E-Mobilitäts-Kurs werden. Er führt unter anderem von Stülpe über Petkus nach Wahlsdorf. Mit einem „Regionalmobil“ – das könnte beispielsweise eine E-Lastenrad sein – sollen den Touristen regionale Produkte näher gebracht werden, erklärt Menzel. „Wenn man auf der Fläming-Skate unterwegs ist und schnell einen Snack will, ist oft nichts da“, sagt er. Genau das soll sich in Zukunft ändern.

Neue Kampagne „Herzensmensch“ soll Gäste anlocken

Weil Corona aber vor allem finanzielle Spuren hinterlassen hat, hat der Tourismusverband seinen eigenen Wirtschaftsplan für dieses Jahr geändert. Anstatt eine neue Teilzeitstelle wie geplant einzurichten, erklärt Menzel, wolle man das Geld lieber in eine neue Kampagne stecken. Sie soll Touristen in die Region locken und damit auch die Kassen der Touristiker wieder füllen. „Herzensmensch“ heißt die Werbekampagne, bei der die Menschen aus dem Fläming im Vordergrund stehen werden. Dahinter steckt eine gut durchdachte Strategie. „Denn mit der Werbung für unsere schöne Natur können wir uns momentan nicht von anderen Regionen abheben“, sagt Menzel. Wegen der Coronakrise locken derzeit viele Urlaubsgebiete mit naturnaher Erholung.

Mit den kommunalen Tourismus-Workshops macht der Verband die Mitgliedsstädte und -gemeinden touristisch fit. Quelle: Uwe Klemens

Gleichzeitig will der Verband auch die Kommunen touristisch fit machen. „Unsere kommunalen Workshops sind bis Ende 2021 ausgebucht“, berichtet Menzel. Noch in diesem Jahr sollen drei, im nächsten dann sechs Städte und Gemeinden zum Thema Tourismus geschult und aktiv bei der Ideensuche unterstützt werden.

60 Prozent mit Buchungen für Herbst und Winter unzufrieden

Ob die Strategie aufgehen wird, um Herbst und Winter des Coronajahres zu überstehen, weiß noch niemand. Viele Touristiker zeigen sich trotz der gut gelaufenen Sommerferien skeptisch. In der Umfrage des Tourismusverbandes gaben rund 60 Prozent von ihnen an, dass sie mit den Buchungszahlen für die nächsten Monate bisher nicht zufrieden sind.

Von Victoria Barnack