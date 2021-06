So sind Karten für die Olsenbande in Bad Belzig erhältlich

Bad Belzig

Der vierte Fläming-Coup der Olsenbande läuft nach Plan. Die Karten-Nachfrage für das Sommertheater in Bad Belzig entwickelt sich mächtig gewaltig. Der Kulturlandverein Fläming als Veranstalter hat darauf hingewiesen, dass es keinen klassischen Vorverkauf gibt.

Anders als auf Werbematerial ausgedruckt sind Karten diesmal nicht im Fläming-Bahnhof erhältlich, bestätigt Bistro-Betreiber René Hackbart. Die Bestellung erfolgt ausschließlich auf der Internetpräsenz: www.theater-belzig.de. So stehen notfalls die Daten für die Kontaktverfolgung zur Verfügung, die im Fall einer Covid-19-Infektion abgefragt werden müssten. Das Vorverkaufskontingent für die Vorstellung am 19. Juni ist demnach ausgeschöpft, freie Kapazitäten gibt es vor allem am Mittwoch, 23. Juni.

Aktuelle Hygieneregeln gelten

Ansonsten wird bis 3. Juli immer donnerstags bis sonnabends, 19.30 Uhr, auf der Burg Eisenhardt gespielt. „Die Bearbeitung erfolgt nicht automatisch, sondern von Kollegen. Deshalb kann es zwei Tage dauern, ehe die E-Mail-Bestätigung eintrifft“, erklärt Theaterchef Frank Grünert, der zugleich Hauptdarsteller ist.

An der Abendkasse gibt es in der Regel noch Karten für die Kriminalkomödie mit viel Lokalkolorit. Quelle: Rene Gaffron

Einige Restkarten gibt es auch immer noch an der Abendkasse, lautet die Erfahrung. Den Vorschriften entsprechend müssen Besucher der Aufführung geimpft, negativ getestet oder genesen sein. Masken können auf dem Sitzplatz abgelegt werden.

Von René Gaffron