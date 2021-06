Bad Belzig

Drei Jahre lang wird der Kreis Potsdam-Mittelmark je eine Million Euro bereitstellen, um Investitionen im Brand- und Katstrophenschutz ermöglichen. Die Verteilung soll laut Richtlinie ausschließlich nach Posteingang erfolgen.

Das hat bei einigen Mitgliedern im Kreisausschuss für Verwunderung gesorgt. Dennoch scheint die Zustimmung für das Prozedere im Parlament gewiss. Im Gegensatz zum Land Brandenburg, das in der Regel seine Stützpunkt-Feuerwehren bevorzugt, soll der Kreis den Betrag ohne eigene Bewertung zweckgebunden und unbürokratisch verteilen.

In zwei Jahren ist jede Kommune dran

Pro Amt, amtsfreier Stadt oder Gemeinde werden demnach höchstens 100.000 Euro für eine Anschaffung ausgezahlt. Erst wenn alle 19 Kommunen zwischen Havel und Fläming eine Zuwendung erhalten haben – also nach zwei Jahren –, beginnt die nächste Antragsrunde. So soll sicher gestellt werden, dass das Geld wirklich flächendeckend für die Modernisierung der Fahrzeugbestände sowie Neu- oder Ausbau der Gerätehäuser eingesetzt wird.

Hans-Peter Goetz, FDP, 58 aus Teltow ist Mitglied im Kreistag Potsdam-Mittelmark Quelle: Stephan Laude

„Da sollten wir Vertrauen in die Kommunen haben, dass sie die richtige Auswahl treffen“, sagt Hans-Peter Goetz (FDP). Viele können auf einen Gefahrenabwehrbedarfsplan verweisen, was aber nicht einmal Bedingung sei. Anders als beim immerhin auch aufgestockten Kreisentwicklungsbudget, bei dem es um den allgemeinen Ausgleich zu Gunsten der Empfänger im strukturschwachen Raum geht, soll hier eher also ausdrücklich gestreut werden.

Drei Drehleitern auf dem Wunschzettel

Das bestätigt Kreisbrandmeister Jens Heinze. Im besten Fall kann der Betrag genutzt werden, um andere Förderungen zu ergänzen. So machen sich die Kameraden in Brück, Treuenbrietzen, aber auch Stahnsdorf jeweils Hoffnung auf den Kauf einer neuen Drehleiter. Kostenpunkt: etwa 650.000 Euro – ein Drittel davon muss von der Kommune aufgebracht werden.

„Wenn sich die gezielte Förderung so nicht realisieren lässt, muss nochmals evaluiert werden“, sieht es auch Katrin Menz als Fraktionschefin der Linken pragmatisch.

Jens Heinze erinnert an die Wertschätzung des Ehrenamtes, die auf diese Weise ebenfalls erreicht werden soll. Fast überall habe sich die Zahl der Kameraden stabilisiert oder steigt sogar. Doch vor dem Hintergrund steigender Preise zögerten selbst potente Kommunen vor Fahrzeug-Bestellungen oder Bauvorhaben.

Von René Gaffron