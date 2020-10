Bad Belzig

Die Baumaschinen rotieren und lassen keinen Zweifel. Das Ahornviertel am nördlichen Stadtrand von Bad Belzig wächst stetig. Allerdings wird der typische Laubbaum bei der Benennung der vier Straßen im neuen Quartier nicht Pate stehen. Die Stadtverordneten wollen in ihrer Sitzung am Montagabend die Namen dafür beschließen und Verwechslungen vermeiden.

Die 400 Meter lange Haupterschließungstrasse, die künftig von verschiedenen Ahorn-Arten gesäumt werden soll, wird demzufolge – vorbehaltlich der Zustimmung der Parlamentarier – „Am Kornfeld“ heißen. Die davon abzweigenden Wohnwege finden dann als Igelweg, Kirschblütenweg und Am Fuchsberg ihren Eingang ins Adressverzeichnis der Stadt. „Diese Bezeichnungen entsprechen dem ländlichen Charme der Siedlung“, zeigt sich Tobias Brix zufrieden damit.

Anzeige

Vermarktung läuft schon gut

Immerhin: Er und seine Ehefrau Daniela Albrecht haben das Quartier – mehr oder weniger nebenberuflich – fünf Jahre lang mit entwickelt. Auf dem Areal an der Lübnitzer Straße können dank ihres Einsatzes jetzt fast 70 Grundstücke mit Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäusern bebaut werden. „Für die weitere Vermarktung der Flächen wären Ahornallee oder/und –ring als ursprünglicher Vorschlag gewiss von Vorteil gewesen“, räumt der 33-Jährige ein.

Fast 70 Grundstücke können auf dem Areal an der Lübnitzer Straße jetzt bebaut werden. Quelle: René Gaffron

Doch zum einen besteht weiter reichlich Bedarf an Bauland in Bad Belzig und zum anderen zeigen die Investoren auch Verständnis für die Argumente der Stadtverordneten. Demnach gibt es bereits Ahornweg und Ahornhof seit den 90er-Jahren in der Kurparksiedlung.

„Bei den Post- und Paket-Zustellern wären die Verwechslungen programmiert. Richtig gefährlich wird es allerdings, wenn Rettungsdienst und Feuerwehr die falsche Adresse ansteuern“, lautet der Hinweis von Björn Sperfeld, sachkundiger Einwohner der SPD-Fraktion im Stadtentwicklungsausschuss.

Schlechte Erfahrungen im Lärchweg

Entsprechend wird auch die Ausweisung des ganzen Neubaugebietes mit nur einem Straßennamen abgelehnt. „Dieser Fehler wurde im Lärchenweg begangen“, berichtet Ursula Schwill ( Bündnis 90/Die Grünen). „Wer dort nicht ortskundig ist, scheitert selbst mit moderner Navigationstechnik“, lautet die Erfahrung der Anwohnerin der weit verzweigten Wohnstraße.

Noch ein Drittel ist frei Auf 13,4 Hektar entsteht das Ahorn-Viertel in Bad Belzig. An der Lübnitzer Straße sind 69 Parzellen für den Eigenheimbau ausgewiesen. Zu je einem Drittel sind die Grundstücke bereits verkauft, reserviert oder noch frei. Die Erschließung hat im April begonnen und wird noch dieses Jahr –mit Ausnahme der Begrünung – und somit vorfristig fertig. Es gibt ein Online-Bautagebuch: www.ahorn-viertel.de

Folgerichtig waren die Abgeordneten aufgerufen, sich kreativ in die Suche nach den passenden Namen einzubringen. Dabei hat sich die Fraktion „Wir vom Dorf/Gewerbeverein“ Feder führend eingebracht. „Auch als Dank für das Engagement der Eigentümergesellschaft im Interesse unserer wachsenden Stadt“, erklärt René Zarbock bedeutungsschwer.

120 Straßen in der Kernstadt

Die zunächst im Fachgremium erwogenen Anleihen in der Märchenwelt blieben unberücksichtigt. „Die Qual der Wahl war trotzdem schwer genug“, wie der Lütter Ortsvorsteher berichtet. Allein 120 Straßennamen sind seiner Aussage nach in der Kernstadt zu beachten.

René Zarbock (Wir vom Dorf). Quelle: Manfred Kahl

Folgerichtig musste die „Kastaniengasse“ bei der Debatte im Hauptausschuss verworfen werden. Denn in Ragösen ist der Kastanienwinkel längst etabliert. So werden wohl die Kirschblüten zu Ehren kommen, obwohl es in Borne schon den Kirschberg gibt. Eine passende Bepflanzung im Neubaugebiet wird empfohlen.

Breitbandausbau steht bevor

Eile ist aber schon einmal geboten, betont Bauamtsleiter Robert Wildgrube. Anlass gibt nämlich der geplante Breitbandausbau in Regie des Kreises Potsdam-Mittelmark.

„In Vorbereitung der Verlegung der Glasfaserkabel ist die Vergabe eines Straßennamens und der Hausnummern zwingend notwendig“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Von René Gaffron