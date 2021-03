So viel Geld wie noch nie für arme Kommunen im Südwesten

Bad Belzig

160.000 Euro für den Multifunktionsbau auf dem Campus von Grund- und Oberschule Brück, 42.000 Euro für die Herrichtung von Löschwasserbrunnen in der Gemeinde Rosenau und 200.000 Euro zur Erweiterung der Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ in Dahnsdorf sind bewilligt. Denn der Kreisausschuss hat in einer Online-Beratung zu Wochenbeginn mit großer Mehrheit den Ausgleichsfonds für strukturschwache Kommunen verabschiedet.

Es umfasst erstmals drei Millionen Euro – dank einiger Reste aus Vorjahren sogar 47.000 Euro mehr. Insofern konnten alle 50 förderfähigen Vorhaben mit einer Zuwendung berücksichtigt werden. Die schöne Nachricht wird Bürgermeistern und Amtsdirektoren allerdings wahrscheinlich erst nach Ostern offiziell übermittelt.

Etat zur Kontrolle in Potsdam

„Die Bescheide können erst nach der behördlichen Genehmigung des Kreisetats 2021 versendet werden“, erklärt Landrat Wolfgang Blasig (SPD). Nachdem der Entwurf vom Kreistag Anfang März noch mit einigen Budget-Beschlüssen ergänzt worden war, muss das Zahlenwerk beim Innenministerium vorgelegt werden. Die Bestätigung gilt aber als Formsache, muss aber abgewartet werden.

Die Kommunen sollen dennoch planen können. Sie hatten ihre Anträge bis Ende 2020 gestellt. Seinerzeit sei nicht absehbar gewesen, dass der Ausgleichsfonds das doppelte Volumen der beiden Vorjahres haben würde, berichtet Claudia Segbert vom Landratsamt Bad Belzig.

Empfänger jährlich neu ermittelt

Sie hat als Nachfolgerin von Dietmar Bölke, der in den Ruhestand gewechselt ist, die Prioritätenliste zusammengestellt. Während nach einem Index aus Bevölkerungs- und Steuerkennzahlen jährlich neu errechnet wird, welche Städte und Gemeinden berechtigt sind, das Geld in Empfang zu nehmen, sind für die Verwendung klare Schwerpunkte gesetzt.

Drei Millionen Euro werden über das Kreisentwicklungsbudget 2021 verteilt. Die Prioritätenliste wurde von Claudia Segbert (links) und Eveline Vogel vom Landratsamt Bad Belzig erarbeitet. Das Geld geht an arme Kommunen im Südwesten. Quelle: René Gaffron

Hauptsächlich handelt es sich um Ausgaben für Schulinfrastruktur (530.000 Euro), Kitas (386.000 Euro), Brand- und Katastrophenschutz (710.000 Euro) sowie allgemeine Infrastruktur (1,4 Millionen Euro). Praktischer Weise können mitunter dank des Zuschusses aus der Kreiskasse mitunter weitere Quellen erschlossen werden wie beim Ausbau der Schulküche in Niemegk. Mit knapp 60.000 Euro wird die vierfache Investition gemäß Leader-Förderung der Europäischen Union erst möglich.

Fonds besteht seit zehn Jahren

Seit 2011 gibt es das so genannte Kreisentwicklungsbudget zwischen Havel und Fläming. Darüber hinaus ist es nur in Märkisch-Oderland und Barnim etabliert.

Anfangs war der Fonds mit lediglich 500 000 Euro ausgestattet. Inzwischen ist er vor allem auf Betreiben von Linken, SPD sowie Bündnis 90/Die Grünen stetig aufgestockt worden. Auch weil nur mit dieser Unterstützung die Erfüllung unabweislicher Auflagen von (kreislichen) Aufsichtsbehörden, beispielsweise im Brandschutz, möglich ist.

Die Stadt Treuenbrietzener braucht jeden Cent. Quelle: Thomas Wachs

Indes wird der Geldtransfer nicht widerspruchslos begleitet. „Die Stadt Treuenbrietzen erhält eine Vielzahl von Zuwendungen, obwohl sie ihre Haushaltszahlen nicht offen gelegt hat“, kritisiert Roland Büchner von den Freien Wählern, Bürgern und Bauern. Der Zuruf von Elke Seidel (Bündnis 90/Die Grünen), dass die Sabinchenstadt für leere Kassen geradezu bekannt sei, beruhigt ihn nicht.

Kritik nach Klage

„Auch die großzügige Förderung von Bad Belzig und Wiesenburg/Mark, die mit Klagen gegen den Kreis zu Felde ziehen, wird damit speziell“, begründet Roland Büchner seine persönliche Enthaltung.

Roland Büchner, Freie Wähler, Bauern und Bürger, im Kreistag Potsdam-Mittelmark - hier bei der Sitzung in der Albert-Baur- Hall Bad Belzig – übt Kritik am Geldtransfer. Quelle: René Gaffron

Er plädiert ferner für die Anpassung der Index-Berechnung. Die Pro-Kopf-Verschuldung müsse demnach mit betrachtet werden, sagt er. Seiner Erfahrung nach könnten Kommunen mit sogenannten Waschstumsschmerzen das Geld ebenfalls gut brauchen.

Von René Gaffron