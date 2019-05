Bad Belzig

Der Wahlsonntag im Hohen Fläming war in allen Orten nach Beobachtung der MAZ geprägt von einem hohen Andrang auf die Stimmabgabe. Oft bildeten sich Warteschlangen vor den Wahllokalen.

Zur Galerie Überall gab es Andrang auf die Wahlbüros im Hohen Fläming.

Vom Abstimmungslokal des Treuenbrietzener Ortsteiles Frohnsdorf aus musste am Vormittag zunächst auch ein Feueralarm ausgelöst werden. Wie gut, dass Feuerwehrfrau Ute Saxen dort zu den Helfern im Wahlbüro gehört. Ein Bürger hatte gemeldet, dass wenige Meter entfernt vom Wahllokal ein Radlader in Brand geraten war. Ute Saxen griff sofort zum Handy, wenig später rückten ihre Kameraden der Feuerwehr an.

Alle Kabinen belegt

Wahlvorstand Thomas Boje kann unterdessen am Vormittag von einer guten Resonanz für die Europa- und Kommunalwahl berichten. „Bereits kurz nach der Frühstückszeit hatten wir sogar Warteschlangen“, erzählt Boje. Alle drei Kabinen und die sechs Warteplätze waren zwischenzeitlich voll belegt. Immerhin dauert allein das Lesen der drei Wahlzettel geraume Zeit.

Allein für die Europawahl stehen 40 Parteien auf der Liste. Für die Stadtverordnetenversammlung Treuenbrietzen sind es 73 Männer und Frauen, die sich um die 18 Sitze bewerben. Gegen 11 Uhr hatten schon rund 60 der maximal 389 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Ein Ortsbeirat wird in Frohnsdorf nicht gewählt. Es fanden sich nicht genug Kandidaten.

Lang sind die Wahllisten, die als Muster aushängen zur Vorinformation, so wie hier in Frohnsdorf. Quelle: Thomas Wachs

Das bedauert Hans-Peter Berndt. Er findet es wichtig, zu wählen und einen Ortsbeirat zu haben. „Wenn er nachgewählt werden könnte, würde ich wieder herkommen“, sagt der Frohnsdorfer der MAZ. Verantwortung übernommen hat Moritz Kranz. Der 20-Jährige engagiert sich im Wahllokal seines Heimatortes als Helfer. Wählen findet er wichtig. „Es ist ja schließlich auch meine Zukunft, über die wir hier mitentscheiden können“, sagt Moritz Kranz.

Bürgermeister an der Urne

In Lütte vor den Toren von Bad Belzig waren 374 Wahlberechtigte zur Abstimmung aufgerufen. Im Wahlvorstand des Dorfes sitzt Bürgermeister Roland Leisegang. Da er selbst nicht zur Wahl steht, hat sich der 54-Jährige wieder für das übliche Engagement entschieden. „Es ist außerdem eine gute Gelegenheit, die Neubürger kennenzulernen.“

Andrang und gute Stimmung herrschten in Wahllokalen im Hohen Fläming. Alle Generationen zieht es in Marzahna zur Wahl. Quelle: Thomas Wachs

Jung und Alt zieht es in Marzahna, einem Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen, den ganzen Tag über kontinuierlich zu den Wahlurnen in der ehemaligen Schule des Dorfes. Dort sind bis zur Mittagszeit 100 der exakt 350 Wahlberechtigten zur Abstimmung gewesen. Am Nachmittag gab auch Mario Hohmann dort seine Stimmen ab.

Wählen zu gehen, ist für ihn eine Bürgerpflicht. „Ich möchte mitentscheiden, welche Partei für mich regiert“, sagt der Familienvater. „Wenn ich nicht wählen gehe, überlasse ich es anderen, über meine Interessen zu entscheiden. Und das möchte ich nicht“, sagt der Wähler in Marzahna.

In Dietersdorf lag die Wahlbeteiligung in einem Punkt schon am Nachmittag bei 100 Prozent. Alle beiden Einwohner im Alter zwischen 16 und 18 Jahren waren wählen.

Andrang und gute Stimmung herrschten in Wahllokalen im Hohen Fläming. Im Wiesenburger Quergebädue gibt Simone Rosse ihre Stimmzettel ab bei Ex-Bürgermeisterin Barbara Klembt. Quelle: René Gaffron

Großer Andrang herrschte am Vormittag trotz vier Wahlkabinen im Wiesenburger Quergebäude. Hier gibt Simone Rosse ihre Stimmzettel ab, die langjährige Bürgermeisterin Barbara Klembt gehört zum Wahlvorstand. Dort gibt es neuerdings ein paar Wahlberechtigte mehr. Denn die Einwohner am Bahnhof, die teilweise auch zu Jeserig/ Fläming und Reetzerhütten gehörten, sind voriges Jahr per Beschluss der Gemeindevertretung dem Kernort Wiesenburg zugeordnet worden.

Besonderes Wahllokal

Eines der ungewöhnlichsten Wahllokale gibt es im Treuenbrietzener Ortsteil Lobbese. Dort können die Wähler ihre Stimmen abgeben in einem kleinen Raum des ehemaligen Wasserwerks, das nun die Feuerwehr nutzt.

„Wenigstens haben wir noch ein Wahllokal und die Menschen müssen nicht weit fahren“, sagt Silvia Starkowski. Sie absolviert mit Isabel Würfel und Katrin Kappel die Nachmittagsschicht im Wahlvorstand. Dort hat zuvor auch Erich Kubik mit seiner Familie die Wahl wahrgenommen und dafür extra die Arbeit im Landwirtschaftsbetrieb unterbrochen.

Im alten Wasserwerk zu Lobbese rollt Erich Kubik mit Familie zur Stimmabgabe an. Quelle: Thomas Wachs

„Wenn man nicht wählen geht, gibt man seine Stimmen anderen, die man vielleicht gar nicht will“, sagt Erich Kubik und eilt zurück zur Arbeit im Betrieb. „Die Kühe warten schon“, so der Landwirt.

Ausgezählt wird bis spät in die Nacht

Wenig später beginnt überall die Auszählung. In Treuenbrietzen bilanziert Wahlleiter Ralf Gronemeier nach einer ersten Einschätzung einen Wahltag ohne Zwischenfälle. Gronemeier geht davon aus, dass die Wahlbeteiligung inklusive der Briefwahl in der Sabinchenstadt insgesamt gut 60 Prozent erreichen könnte. „Wir können aber jetzt schon sagen, dass der Rücklauf von der Briefwahl nicht so hoch war, wie die zuvor große Zahl angeforderter Unterlagen“, so der Vize-Bürgermeister.

Von Thomas Wachs und René Gaffron