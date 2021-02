So werden Migranten auf Arbeit und Alltag in Bad Belzig eingestellt

Bad Belzig

Die Peripherie abseits von Berlin hat Potenzial und bietet Perspektiven. Die Möglichkeiten werden ab Mitte Februar für zehn Migranten aus Bad Belzig und Michendorf sehr individuell ausgelotet. Sie haben sich für das dreiteilige Laufbahn-Training gemeldet, das der in Kuhlowitz ansässige Verein Soziale Arbeit Mittelmark unter dem Motto „Fläming Deine Chance“ im Frühjahr erstmals offeriert.

In den vergangenen drei Monaten haben die Protagonistinnen die Vorbereitungen getroffen. „Nun kann es losgehen“, sagt Annemarie Schütte. Die Projektleiterin hat zunächst mit Christine Sinjatkin die potenziellen Teilnehmer ermittelt. „Das Interesse war deutlich größer, so das wir davon ausgehen, dass tatsächlich weitere Runden folgen“, wird berichtet. Vier sind bis Ende 2022 vorgesehen.

Räume jetzt bezogen

Ferner erfolgte der Umzug vom Fläming-Bahnhof in die historische Altstadt von Bad Belzig. In der Töpferstraße 1 – fast vis á vis vom Infocafé „Der Winkel“ – kann über Büro und Seminarraum verfügt werden.

Außerdem ist das Team der Betreuer komplett: Amalia Eismar wird als Beraterin für Personalintegration unterwegs sein. In der Funktion soll sie vor allem den Kontakt zu Unternehmen suchen, die ihren Bedarf an Fachkräften womöglich aus diesem Personenkreis decken können. Sie ist selbst seit sieben Jahren in Bad Belzig zu Hause. Geboren in Wuppertal war die 55-Jährige als Kauffrau und Geografin in verschiedenen Unternehmen tätig und hat sich zuletzt als Coach etabliert.

Sprachkenntnisse sind Bedingung

Die Ausländer haben im besten Fall in ihrer Heimat ein Studium oder eine Ausbildung bewältigt. Mitunter können sie sich mit ihren Stärken und Interessen für eine Arbeit hierzulande empfehlen. Hinreichend Deutsch-Kenntnisse –aus dem Sprachkurs-Abschluss B 1 –vorausgesetzt, können sie auf die Unterstützung der drei jungen Frauen bauen, die sich professionell für die Integration einsetzen. Drei Monate lang werden die Gruppen theoretisch vorbereitet und lernen auch die Region kennen.

Dann sind Betriebe und Institutionen gefragt, die den Migranten ein Praktikum anbieten. Sowohl bei der Beantwortung der rechtlichen Fragen der Beschäftigung als auch Unterstützung bei der interkulturellen Eingliederung am Arbeitsplatz können die SAM-Mitarbeiterinnen gewähren. „Die Arbeitgeber werden erleben, dass es sich um motivierte Menschen handelt“, ist sich Amalia Eismar sicher. Interesse an Jobs im Handwerk hätten sie bekundet. Neben dem Schließen der Personallücke auf dem Gesundheits- und Erziehungssektor wäre es ein Signal der Wertschätzung an die Gesellschaft, dass die Unternehmen aussenden könnten, finden Schütte und Eismar.

Begegnung schon online möglich

Neben der Einstellung auf die Arbeitsanforderungen sollen den Männern und Frauen auch Freizeitangebote präsentiert werden, die allgemein Lebensqualität in Bad Belzig und Umgebung bedeuten. Ehrenamtliche sind gefragt, die –wenn es dann wieder möglich ist – in der Freizeit die Neuen zum Fußballtraining, zur Chorprobe oder zum Fahrradausflug mitnehmen. „Wahrscheinlich wegen der Kontaktbeschränkungen durch die Covid-19-Pandemie ist die Resonanz für diese Aktivitäten noch gering“, mutmaßt Annemarie Schütte. Gleichwohl könnte schon Kontakt auf digitalem Wege geknüpft werden.

Weitere Informationen unter https://soziale-arbeit-mittelmark.de

