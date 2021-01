So zelebrieren die Linken das Holocaust-Gedenken in Bad Belzig

Bad Belzig

„Solange es möglich ist, dass die Reichskriegsflagge auf den Treppen des Reichstagsgebäudes in Berlin geschwungen wird, solange es Querdenker gibt, die die Demokratie in Frage stellen und solange die Rechtsextremen über die AfD im Parlament vertreten sind, braucht es die stetige Erinnerung an die Verbrechen des Nazi-Regimes.“ Das sagt Tobias Bank. Er ist Historiker und sieht die Demokratie durchaus in Gefahr.

Mithin ist er Direktkandidat der Linken im Bundestagswahlkreis 60, der von Rathenow bis Jüterbog reicht. Am Mittwoch mittag hat der 35-Jährige in Bad Belzig im Ehrenhain an der Post sowohl der Opfer des Faschismus gedacht als auch Rosen am Gedenkstein für Belaid Baylal niedergelegt. Jener war Ende der 90er-Jahre in Bad Belzig Opfer eines rassistischen Übergriffs geworden.

Flaggen wehen auf Halbmast

Anlass gab der 76. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz. Während zwar vor öffentlichen Gebäuden die Flaggen auf Halbmast daran erinnerten, konnten – wegen der Covid-19-Pandemie – keine größeren Zeremonielle stattfinden. Während Tobias Bank auch in Jüterbog, Brandenburg/Havel, Elstal und Werder/ Havel mit Genossen das übernahm, wurden anderenorts die Schilder von Straßen geschmückt, die Namen von Widerstandskämpfern tragen. Das berichtet Kreisparteichefin Astrit Rabinowitsch.

Das Landratsamt Bad Belzig war auf Halbmast beflaggt. Quelle: René Gaffron

Durch ihre Vermittlung ist Tobias Bank auch auf das Buch „Schicksale 4“ aufmerksam geworden. Die Autoren um Inge Richter vom Förderkreis Roederhof dokumentieren darin Erinnerungen von ehemaligen Gefangenen und ihren Nachfahren, die das KZ-Außenlager im Grünen Grund am Rand von Bad Belzig erlebt haben.

Online-Lesung am Abend

Am Mittwoch, 17 Uhr, veranstalten die Vereinsvorsitzende, der Kandidat sowie Ute Sändig aus Brandenburg/Havel daher eine digitale Lesung aus der noch druckfrischen Publikation. „Sie hat mich sehr berührt“, sagt der Politiker.

Von René Gaffron