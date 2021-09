Solidarische Landwirtschaft: Landmarkt feiert in Bad Belzig sein Eröffnungsfest

Bad Belzig

„Es ist schön, dass wir hier in Bad Belzig so willkommen sind“, sagt Andrea Feinbier. Die Chefin des Mitte April eröffneten Landmarktes an der Lübnitzer Straße, wo regionale und biologische Lebensmittel verkauft werden, strahlt.

Der Entscheidung, nach 15 erfolgreichen Jahren den kleinen Hofladen in Lübnitz zu schließen und ihn als Landmarkt in Bad Belzig neu zu eröffnen, ist Feinbier zufolge Erfolg beschieden. Eigens dafür hatte sich zu Beginn des Jahres eine Genossenschaft gegründet. Der gute Start im April soll am Sonnabend, 25. September 2021, mit einem Fest gefeiert werden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Auch wenn unser Bistro noch nicht am Start ist“, sagt Andrea Feinbier. Die Verwirklichung der Kochwerkstatt verzögere sich. Mittlerweile sind aber zwei junge Köchinnen gefunden und die Küche fast fertig eingerichtet, so dass ab Oktober auch in das Bistro Leben einziehen kann.

Viele Kunden aus Bad Belzig

„Wir wollten mit unserem Eröffnungsfest aber nicht mehr so lange warten“, sagt die Ladenchefin. Schließlich hat die Kundschaft aus Lübnitz dem Team des Hofladens die Treue gehalten und kauft heute in Bad Belzig ein – zusammen mit vielen anderen neuen Kunden aus der Stadt und der Umgebung.

Probesitzen auf den neuen Möbeln vor dem Markt in der Lübnitzer Straße: Pritte Laschat, Andrea Feinbier und Stefan Strehler (von links). Quelle: Bärbel Kraemer

Für das Fest am Sonnabend ist ein buntes Programm organisiert worden. Man backt Flammkuchen. Dazu gibt es frischen Federweißen, Bio-Kuchen und Kaffee-Spezialitäten. Die Besucher können Honig kosten. Imkerin Annette Sekine ist bei dem Fest dabei.

Holzmöbel von Alma Fichtner

Genießen kann man all die Köstlichkeiten im Freien. Rustikales Holzmobiliar, geschaffen von der Holzkünstlerin Alma Fichtner, ist schon neben dem Eingang zum Bistro aufgestellt.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt Hagara Feinbier. Kinderschminken, Aquarellmalen und ein Papier-Basteltisch gibt es für die jungen Gäste. So können die Erwachsenen am Eröffnungstag in aller Ruhe durch den Markt schlendern, einkaufen und sich informieren.

Frisches Brot gibt es bei Johanna Prestel. Quelle: Bärbel Kraemer

Weiter wird über die Arbeit der regionalen Erzeuger, die „Solidarische Landwirtschaft“ in Lübnitz und die „LandMarkt e.G.“ informiert. Diese Genossenschaft zählt mittlerweile 55 Mitglieder. Andrea Feinbier: „Die Genossenschaft steht für den Wunsch, die Ernährungslandschaft Fläming aktiv mitzugestalten – für eine enkeltaugliche Zukunft.“

Regionale Erzeuger sind gefragt

Immer mehr Menschen aus der Region möchten umweltbewusst leben, arbeiten und einkaufen. „Verbraucher wollen wissen, wo die Nahrungsmittel herkommen und wie sie produziert werden“, sagt Andrea Feinbier.

Das Fest läuft am 25.September von 9 bis 16 Uhr in der Lübnitzer Straße in Bad Belzig.

Von Bärbel Kraemer