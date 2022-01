Sonntags per Bus zum Musical „Cabaret“ nach Dessau

Dessau

Musical-Freunde kommen an den nächsten beiden Sonntagen im Anhaltischen Theater auf ihre Kosten. Dann hebt sich jeweils 17 Uhr der Vorhang für das Musical „Cabaret“ von John Kander. Bustransfers aus dem Hohen Fläming sind organisiert.

„Willkommen – bienvenue – welcome!“ – Mit dieser Begrüßung beginnt das bekannte Weal, das seine Premiere am Broadway in New York feierte und dessen jazzige Musik das Berlin der 20er Jahre lebendig werden lässt. Ein zwielichtiger Conférencier nimmt das Publikum mit in eine Welt, in der die vergnügungssüchtige Gesellschaft den sorgenvollen Entwicklungen des Alltags trotzt und in einer Scheinwelt die Augen vor der Realität verschließt.

Kartenreservierung noch möglich

Abfahrt am 23.Januar ist 15 Uhr in Treuenbrietzen, Krankenhaus, Großstraße und Grundschule sowie 15.30 Uhr ab Niemegk, Marktplatz. Am 30. Januar ist dann Start um 14.50 Uhr an der Amtsverwaltung Brück, weiter geht es 15.15 Uhr in Bad Belzig, Erich-Weinert-Straße, Am Kurpark und Busbahnhof und 15.40 Uhr in Wiesenburg.

Karten sind noch über den Besucherring Dessau, 0340 / 2511222, erhältlich.

Von René Gaffron