Bad Belzig

Die Geschäftsstelle der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) in Bad Belzig präsentiert ab Montag, 23. September, Werke der Künstlerin Gabriele Kostas. Die Schau trägt den Titel „Venezianische Impressionen“.

„Nach einer erfolgreichen Karriere als Musikerin und Perkussionistin im Bereich Jazz und Weltmusik, beschäftigt Gabriele Kostas sich seit 2009 intensiv mit der Theorie und Praxis der Fotografie“, heißt es in der Ankündigung. „In zwei fotografischen Themenbereichen – die Welt der Gärten und Parks und das Licht als zentrales Element jeglicher fotografischer Gestaltung – kann sie ihre gestalterische Faszination immer wieder ausleben.“

Insbesondere das Phänomen der Spiegelung, überall da, wo glatte Flächen – Glas, Marmor, Wasser, Metall – Lichter auffangen und die in ihnen erscheinenden Gegenstände verfremden und natürlich auch an den verschiedensten Orten, etwa in Venedig. Die Künstlerin, die seit 2003 in Bad Belzig lebt, ist zur Ausstellungseröffnung ebenfalls da.

Info: Ausstellungseröffnung „Venezianische Impressionen“ mit Werken von Gabriele Kostas am Montag, 23. September, um 17.17 Uhr in den Räumen der MBS Bad Belzig, Am Markt 2. Die Ausstellung ist dann zu den Öffnungszeiten der Sparkasse zu sehen: Montag und Freitag von 9 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18.30 Uhr sowie Mittwoch von 9 bis 12.30 Uhr.

Von MAZ