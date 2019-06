Bad Belzig/Kamerun

Auf Einladung der kamerunischen Initiative „Association Humanitaire pour la Promotion des Personnes Vulnerables“ (AHP²V) – zu Deutsch: Humanitäre Einrichtung für die Förderung bedürftiger Menschen – ist Silvia Grimmsmann vom Bad Belziger Verein „Echo Kamerun“ für eine Woche nach Südafrika gereist.

AHP²V hat dort in Baham ein Wohnhaus für behinderte Kinder eröffnet und eingeweiht. Der Bad Belziger Verein wiederum hatte dafür ein Containerprojekt gestartet und Sachspenden gesammelt – darunter Rollstühle, Pflegebetten, Matratzen oder auch Fitnessgeräte. Genug zusammengekommen sei zwar, berichtet Silvia Grimmsmann. Jedoch fehle es an ausreichend Geld, um die Sachen auch auf den Weg schicken zu können.

Auflösung des Projekts möglich

„Wir benötigen rund 15.000 Euro allein für den Transport“, sagt Silvia Grimmsmann. „Außerdem sollte der Container gekauft werden, um langfristig als Lager in Baham stehen zu bleiben.“ Der Verein müsse sich nun über die weitere Vorgehensweise verständigen. „Auch die Auflösung des Projekts steht im Raum – ist aber noch nicht endgültig beschlossen“, sagt Grimmsmann.

Sie habe über verschiedene Kanäle um Spenden geworben und beispielsweise auch einen Aufruf auf der Plattform „Betterplace“ gestartet. „Wir sind nur ein kleiner Verein und die Frage ist, wie lange wir uns noch damit tragen wollen. Auch, was bei Auflösung des Projekts mit den bisher gespendeten Sachen passiert, müssen wir noch besprechen.“

In Baham wurde dieses Wohnhaus für behinderte Kinder eingeweiht. Quelle: Privat

Das zweite wichtige Projekt des Vereins in Kribi laufe hingegen gut. Mittellosen Kindern aus Kamerun soll mittels Patenschaften die Grundschulausbildung finanziert werden. „Zwei weitere Spender haben hierfür ihre langfristige Unterstützung zugesagt, sodass wir zwei weitere Kinder in das Projekt aufnehmen konnten“, erläutert Silvia Grimmsmann.

Damit bekommen nun schon 20 Kinder Unterstützung. Bis Ende Juli soll das Geld für die zwei neuen Kinder in Kamerun sein. „Um eine kleine Einschulungsfeier mit der Familie ausrichten zu können und schon eine Schuluniform zu besorgen. Die Einschulung selbst findet Anfang September statt.“

Silvia Grimmsmann vom Verein „Echo Kamerun“ ist auf Einladung einer kamerunischen Initiative nach Afrika gereist. Quelle: Privat

Die Eröffnungsveranstaltung für das neue Haus in Baham habe sie in jedem Fall beeindruckt, erzählt Silvia Grimmsmann weiter. „Sie haben wirklich alle Hebel in Gang gesetzt, um für die Sache zu werben – mit Musik, Abgeordnete waren da und auch der Gouverneur. Die Organisation hat ein großes Netzwerk und ist sehr transparent.“ Sie schaffe es, vor Ort viele Leute zu motivieren, sich für die Kinder einzusetzen.

Der Verein „Echo Kamerun“ hat sich seit 2007 der Entwicklungshilfe und dem Austausch mit Kamerun verschrieben. Ein Hilfsprojekt für ein Krankenhaus ist bereits erfolgreich abgeschlossen worden, auch Schulsachen bringen Vereinsmitglieder bei ihren Besuchen regelmäßig nach Afrika.

Mehr zum Thema:

> Eine Städtepartnerschaft, die noch keine ist

> Hilfe in Kribi kommt an

> Echo Kamerun sucht Schulpaten

Eine Städtepartnerschaft zwischen Bad Belzig und Kribi existiert jedoch noch nicht. Die beiden Kommunen pflegen bislang freundschaftliche, aber lediglich informelle Kontakte. „Wir sind bereit zu schauen, wie es da weitergehen kann“, schließt Silvia Grimmsmann.

Von Josephine Mühln