Bad Belzig

Die Kraftfahrer in der Kur- und Kreisstadt müssen in den nächsten Tagen mit Einschränkungen rechnen. Grund sind die Veranstaltungen der 56. Burgfestwoche. So kommt es wegen des Radrennens am Sonnabend von 10.45 bis 14 Uhr an zu Sperrungen an der Burg Eisenhardt, wo sich Start und Ziel befinden.

Das Peleton der mehr als 100 Teilnehmer passiert die Runde üer Bergholz, Kranepuhl, Lühnsdorf, Buchholz, Rädigke und Grubo mehrmals. In den Dörfern werden die Anwohner zum einen um Rücksicht und zum anderen um Anfeuerungsrufe gebeten.

Am Sonntag wird dann das Seifenkistenrennen ausgetragen – wie in den vergangenen Jahren in der Ernst-Thälmann-Straße. Sie hat sich offenbar bewährt. Von 12 bis 18.30 Uhr steht der Abschnitt am Fläming-Gymnasium daher nicht zur Verfügung. Vielmehr müssen Kraftfahrer via Niemöller- und Puschkinstraße zur Straße der Einheit ausweichen. Das hat das Ordnungsamt des Rathauses Bad Belzig mitgeteilt.

Das eigentliche Eröffnungszeremoniell findet während des zweitägigen Kunstbummels statt.

Von René Gaffron