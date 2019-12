Bad Belzig

Am Montag und Dienstag finden Baumschnittarbeiten in der Schlossstraße Bad Belzig statt. Sie wird zwischen dem Abzweig zur Burg Eisenhardt und der Bahnhofstraße voll gesperrt. Folgerichtig wird der Verkehr per geänderter Einbahnstraßenregelung bis zur Wittenberger Straße umgeleitet.

Wiesenburg Von Montag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, wird der Bahnübergang gesperrt. Grund sind dringende Gleisbauarbeiten. Wie die BUG-Verkehrsbau-AG mitteilt, soll eine Umleitung ausgeschildert werden.

Von René Gaffron