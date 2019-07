Bad Belzig/Wiesenburg

Ab sofort ist die B-246-Ortsdurchfahrt Reuden – gleich hinter der Grenze zu Sachsen-Anhalt – gesperrt. Dort wird die Deckschicht erneuert. Mit dem Abfräsen des alten Asphalts wurde bereits begonnen. Das hat die Straßenverkehrsbehörde der Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld auf MAZ-Anfrage bestätigt. Die Arbeiten sollen bis 31. Juli andauern.

Bei den Kraftfahrern auf der märkischen Fläming-Seite hat das für Erstaunen gesorgt. Denn die Fahrt von Wiesenburg nach Zerbst/Anhalt dauert damit nicht mehr 30 Minuten, sondern mehr als eine Stunde. Die Umleitung ist über Ziesar und Loburg ausgeschildert.

Tempo-Kontrollen in Medewitz

Wegen der laut Plan bis Ende August andauernden Bauarbeiten auf der B 107 südlich von Wiesenburg weichen Ortskundige auf die L-841-Route via Medewitz und Stackelitz aus. Das führt freilich zu Beschwerden der Anwohner. „Deshalb hat der Kreis Potsdam-Mittelmark immerhin mit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen im Raum Medewitz/Medewitzerhütten reagiert“, berichtet Jens-Uwe Werner von der Gemeindeverwaltung Wiesenburg/Mark.

Die Bauleute bleiben indes der Gegend treu. Ab September ist der Ausbau der B 246 von Reetzerhütten nach Wiesenburg, einschließlich Radwegbau, angekündigt. Auch dann wird für mehr als ein Jahr lang der kürzeste Weg nach Zerbst gesperrt sein.

Geschäftsleute sind verärgert

„Diese Planung hüben wie drüben geht auf Kosten des Gewerbes allgemein und unseres Lokals speziell“, sagt Andreas Stähler vom Motorradtreff „Tequila Drive“ in Reuden. Schon 2017 und 2018 war die B 246 wegen des Straßenbaus in Reetz dicht.

Weniger problematisch, aber ebenfalls überraschend hat die Stadt Bad Belzig die Sperrung der Martin-Luther-Straße ab Montag ausgeschildert. „Dort muss ein Regenwasserschacht erneuert werden“, hat der designierte Bauamtsleiter Robert Wildgrube mitgeteilt. Die Piste wird aber sowohl vom Märkischen Autohaus und von der Krause-Tschetschog-Oberschule aus jeweils bis zur Baustelle passierbar sein.

Sorge auch beim Regiobus-Chef

Die Häufung der Baustellen in der Kur- und Kreisstadt bereitet auch den Mitarbeitern der Regiobus Potsdam Mittelmark einige Kopfschmerzen. „Es gibt zwar keine direkte Auswirkung auf den Fahrplan“, sagt Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig. Er wisse auch um die Zwänge für die Bauherren, was Termin- und Kostenpläne angeht.

Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen-Hennig sorgt sich um den Fahrplan wegen der vielen Baustellen in Bad Belzig. Quelle: André Großmann

„Aber jetzt darf auf der letzten funktionierenden Achse nichts passieren“, mahnt der Chef des Busunternehmens mit Blick auf die ab Montag blockierte Berliner Straße.

Sie wird bis 3. August voll gesperrt. Bis 10. August – und nicht wie irrtümlich in einer Presseinformation vom Kreis verbreitet bis 10. September – sind Restarbeiten kalkuliert. Darüber hat Jens Schadow informiert. „Es muss jetzt auf den Verschleiß reagiert werden, ehe Schäden in Größenordnungen entstehen“, so der Leiter des Kreisstraßenbetriebes Potsdam-Mittelmark. Zahlreiche MAZ-Leser waren verwundert über die plötzliche Realisierung des Vorhabens.

Von René Gaffron