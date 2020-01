Bad Belzig

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Spielhalle in der Erich-Weinert-Straße im Bad Belziger Stadtteil Klinkengrund eingebrochen. Die Täter haben die Eingangstür aufgehebelt und in der Halle gewaltsam einen Spielautomaten aufgebrochen und das Bargeld gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und Spuren gesichert.

Von MAZ