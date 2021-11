„Spitzenleistung“: Vize-Landrat Christian Stein kritisiert Finanzausschuss von Potsdam-Mittelmark   

Bad Belzig

Schimpfe für Politiker: Mit ungewohnt deutlichen Worten hat der Vizelandrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), jetzt die Arbeit des Finanzausschusses vom Kreistag gerügt. Er übte heftige Kritik an der jüngsten Debatte zum Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr und redete den Volksvertretern scharf ins Gewissen.

„Ich bin teilweise etwas erschüttert über die Diskussion“, sagte Stein im Anschluss an die jüngste Sitzung des Gremiums am Donnerstagabend. Er habe in seinen 16 Jahren Dienstzeit schon sehr viele Debatten zum Haushalt erlebt, so etwas jedoch noch nicht, erklärte er den verdatterten Teilnehmern der Veranstaltung. Diese fand coronabedingt als Online-Meeting statt.

Vizelandrat von Potsdam-Mittelmark attestiert „Spitzenleistung“

„Das ist wirklich eine Spitzenleistung“, befand Christian Stein voller Sarkasmus. „Sie haben jetzt drei Stunden lang debattiert, wo wir noch mehr Geld ausgeben können, dabei hat Ihnen der Kämmerer vorher eine Stunde lang erläutert, dass wir ein Defizit haben“, so der Vize-Landrat. „Bitte gehen Sie noch einmal in sich, schauen Sie nach, was wir uns wirklich leisten können, und wie Ihre Vorschläge finanziell gedeckt werden können“, gab er den Volksvertretern mit auf den Weg.

Wolfgang Brenneis (CDU) ist Vorsitzender des Finanzausschusses im Kreistag von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Rüdiger Böhme

Vorher gab es jedoch einen Schuss vor den Bug der Verwaltung. Der Haushaltsplanentwurf fiel im Finanzausschuss durch. Ausschussvorsitzender Wolfgang Brenneis (CDU) und sein Fraktionschef Martin Szymczak votierten gegen das Papier, ebenso die stellvertretende Ausschussvorsitzende Rita Neumann (Fraktion BVB Freie Wähler-FBB) sowie Harald Mushack, der Vize-fraktionschef von Die Linke/Piraten.

Durchgefallen: Entwurf für Haushaltsplan von Potsdam-Mittelmark abgelehnt

Für den Entwurf des Kämmerers sprach sich lediglich Andrea Schwarzkopf (Bündnisgrüne) aus. Alle anderen Volksvertreter, auch von der SPD, enthielten sich.

Den mahnenden Worten des Vizelandrats war eine ausufernde Endlosdebatte über eine Unzahl von Änderungsanträgen für den Haushaltsplan von mehreren Fraktionen vorausgegangen. Unter anderem auch von Steins Parteifreunden aus der CDU. Einige der Ausschussmitglieder hatten schon während der Debatten ihr Unverständnis über die Papierflut geäußert.

In der Tat war es schwer, der Veranstaltung zu folgen, denn viele der Anträge waren nicht im elektronischen Kreistagsarchiv zu finden. Auch das kritisierten Abgeordnete. Die Ausschusssitzung hatte um 17 Uhr begonnen. Die Diskussionen zogen sich bis 21.30 Uhr hin.

Kämmerer von Potsdam-Mittelmark erläutert Defizit im Haushaltsplan

Kreiskämmerer André Köppen hatte dem Finanzausschuss vorher den Entwurf des neuen Haushaltsplanes erläutert. Dieser enthält ein Defizit von rund 1,7 Millionen Euro. Wie Köppen sagte, solle dieser im laufenden Betrieb ausgeglichen werden. Eine Aufnahme von Krediten sei nicht vorgesehen. Der Kreis habe auch momentan keine Verbindlichkeiten aus Darlehen zu bestreiten.

Wie berichtet, soll die Kreisumlage, also die Gelder, die die Kommunen an den Kreis abführen müssen, von derzeit 41,5 Prozent auf 39,5 Prozent im nächsten Jahr sinken. Deshalb sieht der Hauhaltsplanentwurf einige sogenannte freiwillige Leistungen nicht mehr vor. Dazu gehören unter anderem das von drei Millionen auf 750.000 Euro abgesenkte Kreisentwicklungsbudget und die zusätzliche Feuerwehr- und Sportförderung.

CDU und Linke wollen mehr Förderprogramme in Potsdam-Mittelmark

Ungeachtet des Defizits haben nun vor allem die Linken und die CDU unabhängig voneinander Anträge auf neue Förderprogramme und Investitionen auf den Weg gebracht, die zusätzliches Geld kosten. Das sind beispielsweise auch die von den Christdemokraten vorgeschlagene Ansiedlungsprämie für Ärzte und Apotheker, mehr Gelder für den Ausbau von Schulen und Kitas oder die Verbesserung der Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr.

Die Mehrzahl der Vorhaben wurde vom Finanzausschuss abgelehnt. Unter anderem wegen fehlender Deckungsvorschläge. „Ich weiß spontan nicht, woher ich das Geld hernehmen soll“, bekannte Kämmerer André Köppen mehrfach auch an anderer Stelle in der Sitzung.

Ausschussvorsitzender Wolfgang Brenneis sagte am Ende des Treffens und nach Steins Schelte, er sei stolz auf diesen Finanzausschuss. „Wir haben viele Punkte abgearbeitet und ausführlich diskutiert, das gehört dazu.“

Gleichzeitig dankte er Christian Stein für dessen Arbeit, denn der Vizelandrat geht, wie mehrfach berichtet, im Januar nächsten Jahres planmäßig in den Ruhestand. „Mir fällt es schon ein Stück weit schwer, Sie aus diesem Ausschuss zu verabschieden“, sagte Brenneis. „Vielen Dank für alles, was Sie für die Menschen getan haben.“

Über den Haushaltsplanentwurf und die Änderungsanträge entscheidet abschließend der Kreistag in seiner nächsten Sitzung am 9. Dezember dieses Jahres.

Von Hermann M. Schröder