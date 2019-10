Graffiti machen graue Wände lebendig – auch in Wiesenburg

Wiesenburg

Exponate des Internationalen Kunstwanderweges können jetzt kompakt am nördlichen Wiesenburger Ortsausgang bestaunt werden. Zwei Hand voll Jugendliche aus der Umgebung haben sie nämlich auf den Wänden der Gasverteilstation am Wasserturm verewigt. Mit Erlaubnis, nach Plan und unter Anleitung.

Zur Galerie Workshop mit Graffiti-Künstler und jungen Talenten

Carsten Neumann, Jugendkoordinator der Gemeinde Wiesenburg/Mark, hatte die Freizeitbeschäftigung für den Nachwuchs aus der Umgebung offeriert. So konnte er die zweite Herbstferienwoche kreativ verbringen. Fachliche Unterstützung in Theorie und Praxis gab es von Mirco Stielow.

Der 42-Jährige aus Brandenburg/Havel hat schon des öfteren mit jungen Leuten im Hohen Fläming zusammengearbeitet und dabei nebenbei zur Verschönerung von Bauwerken beigetragen.

Übung macht den Meister

„Es ist auch ein bisschen Prävention, die wir betreiben“, sagt der Unternehmer, der mit pädagogischem Geschick agiert. „Wir versuchen so die Interessen in die richtigen Bahnen zu leiten.“ Was sie nun auf die 4 x 2,60 Meter bzw. 1,70 x 2,60 Meter großen Flächen gebracht haben, kann sich sehen lassen, findet auch die Nachbarn.

Sie haben schon einen wohl wollenden Blick auf die Darstellungen geworfen. Wie überall brauchen auch Graffiti-Talente etwas Geduld und letztlich macht die Übung den Meister.

„Ich male eigentlich gern und habe auch schon Motive auf Papier ausprobiert“, berichtet beispielsweise Vincent Knie. Der Zwölfjährige aus Neuehütten hat sich sofort für die Aktion draußen interessiert. Für die nicht minder geliebten Computerspiele bleibe noch genug Zeit übrig, bestätigt der Gymnasiast.

Dabei mussten er und seine Mitstreiter durchaus langen Atem beweisen. Nach der Vermittlung von Theorie galt es vor der künstlerischen Praxis erst noch zu Wochenbeginn, die Grundierung auf das Bauwerk aufzubringen.

Sogar bei Regen gearbeitet

Als es schließlich losgehen sollte, regnete es am Mittwoch in Strömen. So war die Ganzkörper-Schutzkleidung gleich doppelt hilfreich. Doch erst am Donnerstag konnten nun die Arbeiten beendet werden. „Jede Seite ist einer Jahreszeit gewidmete“, erklärt Stielow. „Als lokalen Bezug haben wir Landmarken wie den Wasserturm oder Kunstobjekte wie Goldenen Wanderschuhe und die Kuheuter nun dargestellt.“

Alles wird zu sehen sein in einem Video, das am Rande gedreht wurde. Das wahrhaft farbenfrohe Werk wird laut Carsten Neumann noch eingereicht für den Wettbewerb um den Jugendkulturpreis des Kreises Potsdam-Mittelmark.

Unabhängig vom Ausgang sind Jung und Alt schon zum Tanzvergnügen eingeladen. Sonnabend, 19 bis 2 Uhr (Unter 18-Jährige bis 24 Uhr) geht die Party anlässlich des Ferienausklangs im Quergebäude über die Bühne. Eintritt: 2,50 Euro.

Von René Gaffron