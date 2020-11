Stadt und Kreis feilschen um Arsen-belasteten Boden in Bad Belzig

Bad Belzig

Für den symbolischen Preis von 1 Euro will der Kreis Potsdam-Mittelmark das ehemalige Erno-Gelände erwerben. Es handelt sich um mehrere Grundstücke mit einer Gesamtfläche von knapp 12.800 Quadratmetern. Sie werden gebraucht, damit Regiobus und Kreisstraßenbetrieb ihr Anwesen an der Brücker Landstraße in Bad Belzig erweitern können.

Das Gelände gehört noch der Stadt Bad Belzig. Vor zwei Jahren hatte sie –gemäß Bodenrichtwert von 12 Euro je Quadratmeter – sogar mit einer Einnahme von fast 150.000 Euro dafür kalkuliert. Doch kauft das Landratsamt nicht die Katz im Sack. Die heutige Brache – nach der Wende das Domizil des Sanitärgroßhändlers Ernst Notnagel (Erno) – war nämlich zu DDR-Zeiten ein gewerblich genutzter Lagerplatz. Folgerichtig hat der potenzielle Käufer sein künftiges Eigentum erst einmal unter die Lupe nehmen lassen.

Altlastenverdacht bestätigt

Anscheinend hat sich der Altlastenverdacht bestätigt. Denn offenbar gibt es an der Stelle nicht nur Rückstände einer alten Asphalt-Mischanlage, sondern auch eine „Arsen-Auffälligkeit.“ Das immerhin ist den Stadtvätern in einem Schreiben mitgeteilt worden, das der MAZ-Lokalredaktion Bad Belzig vorliegt.

Welche Belastungen genau festgestellt wurden und welche Gefahren daraus womöglich entstehen, lassen sowohl die Kreis- als auch die Stadtverwaltung auch auf Nachfrage unbeantwortet. „Zum laufenden Verfahren können wir keine Auskunft erteilen“, heißt es aus dem Bauamt des Rathauses. „Es handelt sch noch um die Grundstücke der Stadt“, erklärt sich Kreis-Kämmerer André Köppen deshalb für nicht zuständig.

Kaufbeschluss mit Folgekosten

In der Begründung des Kaufbeschlusses, der am Donnerstag im Kreisausschuss behandelt wird, wird von ihm immerhin erklärt: Das Gutachten stellt klar, dass von der Kontamination des Bodens derzeit keine Gefahr für die menschliche Gesundheit ausgeht, eine solche aber bei gewerblicher Nutzung nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb schlussfolgert die Untere Bodenschutzbehörde, dass eine teilweise Sanierung der Flächen notwendig wäre. Die Kosten zur Abtragung und Entsorgung des Oberbodens werden mit fast 200.000 Euro beziffert, weitere 260.000 Euro sollen zur Beseitigung von Aufschüttungen ausgegeben werden.

„Unter Würdigung aller Umstände und Interessenlagen“, sei das 1-Euro-Geschäft nun auf den Weg gebracht worden. Denn die Entsorgung würde die Möglichkeiten der Stadt Bad Belzig in jedem Fall überschreiten, erklärte André Köppen jüngst in der Online-Beratung des Finanzausschusses.

Gefahr unterschiedlich bewertet

Die Kommune ihrerseits macht zumindest geltend, schon 270.000 in die vorbereitende Bauleitplanung und den Abbruch von Gebäude investiert zu haben. Sie hat – zumindest zeitweise – die Gefahreneinschätzung des Kreises nicht geteilt. Ein von ihr beauftragtes Ingenieurbüro stellte ebenfalls Untersuchungen an. „Ein kompletter Bodenaustausch ist nicht notwendig“, lautet dessen Fazit.

Kerstin Baier (Bündnis 90/Die Grünen) fordert Klarheit über die Altlasten auf dem Erno-Gelände in Bad Belzig. Quelle: Johanna Wehmeyer

Deshalb will sich Bündnis 90/Die Grünen um Aufklärung mühen. „Dazu braucht es Einsicht in die Gutachten“, fordert Kerstin Baier, als sachkundige Einwohnerin des Infrastrukturausschusses

