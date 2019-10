Bad Belzig - Stadtverordnete: Verwaltungskomplex soll größer werden Die Stadtverordneten von Bad Belzig empfehlen die Erweiterung des Verwaltungsstandortes am Papendorfer Weg. Ein Bebauungsplan wird aufgestellt. Die Überlegungen sind nicht ganz neu.

Gute Perspektive: Am Papendorfer Weg in Bad Belzig so empfehlen die Stadtväter sollte der Kreis den Verwaltungssitz ausbauen. Quelle: Thomas Wachs