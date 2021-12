Bad Belzig

Die Feuerwehrleute in Bad Belzig müssen sich keinen neuen Chef suchen. Der langjährige Stadtwehrführer Olaf Beelitz bleibt für weitere sechs Jahre im Amt. Das beschloss die Stadtverordnetenversammlung (SVV) in ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend in der Bad Belziger Albert-Baur-Halle.

Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) gratuliert dem Stadtbrandmeister Olaf Beelitz zu dessen Wiederwahl als Feuerwehrchef von Bad Belzig. Quelle: Stadtverwaltung

Die Volksvertreter folgten mit ihrem einstimmigen Votum einer Beschlussvorlage aus der Verwaltung. Demnach ist Olaf Beelitz erneut zum Ehrenbeamten ernannt worden. Die neue Dienstzeit beginnt an diesem Mittwoch, 15. Dezember.

„Lieber Olaf, wir alle kennen Dich als sachlich, zuverlässig und kompetent“, lobte Bürgermeister Roland Leisegang den langgedienten Feuerwehrmann für dessen bisherige Arbeit. Deshalb sei es sehr wünschenswert, wenn er diese Arbeit fortsetzen würde.

Olaf Beelitz seit 18 Jahren Stadtwehrführer in Bad Belzig

Olaf Beelitz ist laut Leisegang seit 18 Jahren Stadtwehrführer in Bad Belzig. „Die Anhörung ergab, dass Herr Beelitz das Vertrauen der Führungskräfte aller Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Belzig hat“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Auch der Kreisbrandmeister Jens Heinze hatte demnach die Wiederwahl von Olaf Beelitz ausdrücklich befürwortet. Es hatte keine anderen Bewerber um diesen Posten gegeben.

Der neue, alte Stadtwehrführer bedankte sich bei den Stadtverordneten für das Vertrauen in ihn und seine Arbeit in den nächsten sechs Jahren.

Stadtwehrführer von Bad Belzig fordert Neubau eines Feuerwehrgerätehauses

Doch er fand auch mahnende Worte für die Volksvertreter. „Bitte lassen Sie die Investitionen in den Brandschutz in Bad Belzig und den Ortsteilen nicht zu kurz kommen“, warb Olaf Beelitz für mehr Geld für die Feuerwehren. „Viele Ortsfeuerwehren in den Dörfern drängeln seit Jahren und seit Jahren werden die Investitionen vor uns hergeschoben“, kritisierte der Stadtwehrführer.

Klare Worte fand er auch für den misslichen Umstand, dass ein Baubeginn für das neue Gerätehaus nach wie vor nicht in Sicht ist. „Sie sollten, sehr verehrte Abgeordnete, dieses Projekt beschleunigt auf den Weg bringen“, forderte Olaf Beelitz. „Sonst wird die Realisierung immer teurer.“

Der Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf (SPD), versprach, das Projekt im Blick zu haben. „Wir nehmen es uns zu Herzen“, sagte er am Dienstagabend.

Von Hermann M. Schröder