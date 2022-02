Stadtwerk-Skandal: Bad Belziger protestieren im Vorfeld der SVV-Sondersitzung

Bad Belzig

Als Roland Leisegang zur außerplanmäßigen Stadtverordnetenversammlung geht, hat er prompt dutzende Plakate im Gesicht. Die Bürger Bad Belzigs sind enttäuscht. Und nicht nur das: Viele fürchten sich sogar um ihre finanzielle Existenz.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etwa 120 Menschen versammelten sich am frühen Mittwochabend vor der Albert-Baur-Halle. Das waren weitaus mehr, als der Verein „Initiative für die Natur“ angemeldet hatte. „Es ist mir unverständlich, wie man so mit seinen Bürgern umgehen kann“, so der Anmelder der Protestaktion Jürgen Hauschke.

Er fordert nicht nur eine Lösung für alle von der Preiserhöhung betroffenen Bürger, sondern auch dass die Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtwerke ihrer moralischen Verantwortung nachkommen. Und das ist es auch, was die Protestierenden eint: Sie wollen Aufklärung der Machenschaften um den Stadtwerkeskandal.

Die Bürger haben viele offene Fragen. Quelle: Franziska von Werder

„Ich bin heute hier, weil ich ein Zeichen setzen will“, erzählt eine Frau, die mit Nachbarn gekommen ist. „Bei uns leben viele Menschen, die nicht gerade hohe Einkommen haben“, berichtet die Frau. Seit Wochen schlafe sie nicht mehr gut. „Ich habe große Angst“, ergänzt sie. Sie sehe es außerdem nicht ein, etwas zu zahlen, das sie nicht verursacht habe.

Die Gruppe ist auch gekommen, um sich Informationen zu beschaffen. Raum für Gesprächsbedarf und offene Fragen bietet im Vorfeld der Sondersitzung die Linkefraktion. Sie hat vor der Halle einen Stand mit warmen Getränken aufgebaut.

Carsten Paul macht die Geschichte emotional betroffen. Er fühlt sich belogen und sorgt sich um das Ansehen von Bad Belzig. Quelle: Franziska von Werder

„Wir wollen so auch über Einzelfälle erfahren und dann gezielt unterstützen“, so die Bad Belziger Abgeordnete Claudia Wipfli. Die Fernwärmekunden aus dem Klinkengrund seien immens betroffen, also vor allem Menschen aus finanziell schwachen Haushalten, mit denen sie ins Gespräch kommen will. Als Wipfli davon hörte, dass einige Bürger einen Protest organisierten, habe sie gemeinsam mit Olaf Präger den Informationsstand initiiert. Die Linke fordert außerdem einen Untersuchungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung.

Die Bad Belziger wollen von Bürgermeister Leisegang wissen, wie es weitergeht. Quelle: Franziska von Werder

Aber auch wütende Stimmen sind unter den Protestierenden. Die richten sich insbesondere gegen Leisegang, der sich leicht überfordert die Plakate seiner Bürger anschaut. „Er ist als Bürgermeister einfach nicht mehr tragbar“, findet Carsten Paul. „Er hat uns belogen und muss dafür jetzt Verantwortung übernehmen und sein Amt niederlegen.“ Dass Leisegang seine Stadt verraten habe, mache ihn auch emotional betroffen. Er sorgt sich um das Ansehen von Bad Belzig.

Wie sich das anfühlt, die ganzen Plakate zu lesen? „Wie soll sich das schon anfühlen? Es ist kein schönes Gefühl“, antwortet Ronald Leisegang, der jetzt in zum Eingang der Albert-Baur-Halle geht. Er habe aber ein Angebot zu unterbreiten.

Von Franziska von Werder