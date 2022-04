Stadtwerke Bad Belzig: Empörung über fehlende Einsicht von Bürgermeister Leisegang

Bad Belzig

Der Ärger über die verzockten Millionen bei den Stadtwerken und den Folgen, den nun die Kundinnen und Kunden tragen müssen, bewegt das Ehepaar Klimt aus dem Klinkengrund weiterhin. Bereits zum zweiten Mall verfassten sie einen offenen Brief an den Bad Belziger Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). Sie werfen ihm vor: „Sie verstecken sich doch noch immer hinter Ihrer angeblichen Verschwiegenheitspflicht.“ Hier der Brief:

„Sehr geehrter Herr Leisegang, zunächst möchten wir uns für Ihre Ausführungen mit dem Schreiben vom 2.März als Antwort auf unserem ersten offenen Brief bedanken. Unsere Enttäuschung nach dem Lesen Ihres Schreibens war groß, wir mussten das erst mal sacken lassen, aber eigentlich hatten wir auch nichts anderes erwartet.

Wir haben in Ihrem Schreiben keinerlei Einsicht in Fehler und auch keine Bereitschaft gelesen, den Bürgern der Stadt Bad Belzig zu erklären, wie es zu dem Millionenschaden und den Versäumnissen bei der Energiebeschaffung für 2022 kommen konnte. Vielleicht waren die Stadtwerke im September 2021 (Zeitpunkt als Sie endlich bemerkten, dass kein Gas und Strom für 2022 geordert war) auch schon pleite und deshalb konnte keine Energie beschafft werden! Sie sehen, es gibt nach wie vor Fragen über Fragen zu diesem Chaos bei den Stadtwerken.

Wir sehen es nach wie vor so, dass der ehemalige Geschäftsführer der Stadtwerke, Herr Evelek, nicht allein die Schuld für diesen Skandal trägt. Eine Kontroll- und Überwachungstätigkeit gegenüber den Stadtwerken hat es wohl gar nicht bzw. nur unzureichend gegeben. Wir möchten uns wiederholen und feststellen, dass Sie, Herr Leisegang, in Funktion als Aufsichtsratsmitglied, Gesellschafter und Bürgermeister, doch diese schmutzige Sache mit zu verantworten haben, oder sind Sie sich Ihrer Aufgaben nicht bewusst?

„Versteckt hinter angeblicher Verschwiegenheitspflicht“

Sie verstecken sich doch noch immer hinter Ihrer angeblichen Verschwiegenheitspflicht. Wenn Sie sich aber wegen des schwebenden Strafverfahrens nicht zu den ominösen Vorgängen bei den Stadtwerken äußern wollen, so hätten wir wenigstens ein Wort der Entschuldigung gegenüber allen Betroffenen erwartet. Sie schreiben, Sie wollen kein „Chefaufklärer“ sein.

Sie könnten aber politische Verantwortung übernehmen und eine Menge dazu beitragen, dass alle Bürger von Bad Belzig erfahren, was sich bei den Stadtwerken seit Anfang 2019 unter dem ehemaligen Geschäftsführer, Herrn Evelek, wirklich abgespielt hat. Laut des damaligen Leiters Energiewirtschaft der Stadtwerke, Herrn Lacher, wusste der Aufsichtsrat doch über die illegalen Spekulationsgeschäfte des Herrn Evelek Bescheid. Es ist sehr erstaunlich, dass Herr Evelek bei den Stadtwerken scheinbar schalten und walten konnte wie er wollte!

Sie glauben, wenn die besondere Form der Insolvenz (Eigenverwaltungsverfahren) überstanden ist, läuft alles wieder wie vorher. Wir und auch unser Umfeld glauben nicht so recht daran. In was für eine Scheinwelt leben Sie eigentlich, Herr Bürgermeister? Der Energiekonzern Vattenfall (Gläubiger) wird wohl kaum auf seine Millionen verzichten, was wiederum die Stadtwerke nicht überstehen werden. Da kann man nur auf Wunder hoffen. Inwieweit die Stadt Bad Belzig dafür bluten muss, können wir nicht einschätzen. Aber 1,6 Millionen Euro Kredit hat die Stadt ja schon aufgenommen und den Stadtwerken für Energiebeschaffungen geben müssen.

Das Insolvenzverfahren wird doch auf dem Rücken der Mieter als Fernwärmekunden ausgetragen. Die Stadtwerke drohten mit einem Lieferstopp der Fernwärme, wenn beispielsweise unsere Wohnungsgenossenschaft WBG 1919 die um 135 Prozent erhöhten Fernwärmepreise nicht akzeptiert hätte. Man kann das auch Erpressung nennen, weil so bestehende Lieferverträge einfach für nichtig erklärt wurden.

Die Stadtwerke begründen die Erhöhung immer damit, dass sie wegen der Insolvenz sehr gewinnbringend arbeiten müssen und geben somit die höheren Kosten durch ihre Versäumnisse bei der Gasbeschaffung an die Fernwärmekunden weiter. Warum eigentlich haben die Stadtwerke seit der Kündigung des Herrn Evelek zwei Geschäftsführer? Einer und ein kompetenter Stellvertreter, wie anderswo auch, würden doch reichen!

Wir möchten Sie außerdem fragen, was haben die Stadtwerke in den letzten Jahren eigentlich dafür getan, um mit erneuerbaren Energien anstatt mit Öl oder Gas Fernwärme zu erzeugen? Wir denken nicht viel. Sie könnten vielleicht jetzt schon „konkurrenzfähige“ Fernwärmepreise den Bürgern von Bad Belzig anbieten. Wobei wir ja den Fernwärmeanbieter nicht einfach mal so wechseln können, wie bei Strom oder Gas. Da sind wir Mieter von den Stadtwerken abhängig. Es wäre toll, wenn uns bald funktionierende Stadtwerke wieder mit kundenfreundlichen Preisen Fernwärme und anderes liefern könnten.

Dass die Energiepreise weltweit stark gestiegen sind, haben auch wir mitbekommen. Wenn aber Herr Evelek beziehungsweise sein Vertreter im letzten Jahr ausreichend Gas geordert hätten, wären die Fernwärmekosten bestimmt nicht um 135 Prozent gestiegen, sondern vielleicht nur um 35 bis 50Prozent.

Es ist ja schön, dass Sie sich um die Einrichtung eines Hilfsfonds für alle Betroffenen kümmern. Wir erwarten aber, dass dann auch genügend Geld für die finanzielle Ausstattung vorhanden sein wird. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass die Mehrbelastungen für Fernwärmekunden enorm sind, viele Mieter zahlen zwischen 1500 und 2500 Euro jährlich mehr. Die Betriebskosten sind jetzt bei uns höher als die Kaltmiete.

Wir hoffen, dass neben der Staatsanwaltschaft auch Sie, Herr Leisegang, zur Aufklärung des Skandals Ihren Beitrag leisten werden. Wir würden das Vertrauen an unserem Rechtsstaat völlig verlieren, falls hier nicht die Schuldigen entsprechend zur Rechenschaft herangezogen werden.

Wir an Ihrer Stelle würden mal darüber nachdenken, wenn so eine Petition für einen Bürgerantrag zur Abwahl des Bürgermeisters läuft, was in den letzten Jahren in Bad Belzig alles so schief gelaufen ist.“

Werner und Viola Klimt, Bad Belzig

