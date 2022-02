Bad Belzig

Die wegen der Pleite der Stadtwerke Bad Belzig GmbH geradezu explodierten Preise für Fernwärme sind für zahlreiche Mieter, gerade im Viertel Klinkengrund, kaum zu bezahlen.

Etliche Menschen haben nun Angst, ihre Rechnungen nicht mehr bedienen zu können. Sie bangen schlicht um ihre Existenz.

Die Erhöhung um 135 Prozent ist mit geringem Einkommen auch nicht zu stemmen. Einige der verzweifelten Mieter befürchten jetzt die Überschuldung oder schlimmstenfalls sogar die Obdachlosigkeit. Das ist die bittere Realität in Bad Belzig, Anfang Februar 2022.

Ein Mehrfamilienhaus im Bad Belziger Stadtteil Klinkengrund. Quelle: Hermann M. Schröder

Doch wer hilft den betroffenen Kunden? Die brandenburgische Landesregierung, der Landkreis Potsdam-Mittelmark und die Stadt Bad Belzig haben jetzt so eine Art Schwarzer Peter begonnen. Sie schieben sich gegenseitig die Verantwortung für das Debakel zu und verweisen auf Zuständigkeiten und Paragraphen.

Wirklich geholfen ist damit niemandem, schon gar nicht den aufgewühlten Mietern, die nicht mehr ein noch aus wissen.

Das Land sieht ganz klar die Stadt in der Pflicht. Diese müsse ja ohnehin einen Millionenbetrag für die Sanierung ihres insolventen Stadtwerkes aufwenden, heißt es lapidar aus dem Wirtschaftsministerium in Potsdam. Da kommt es ja auf eine Million mehr oder weniger nicht an, soll das wohl bedeuten.

Und auf den geradezu flehenden Bittbrief der Chefs der Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig (WBG) an Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) gab es bisher keine Antwort. Und welche Überwindung muss es für einen Geschäftsführer sein, einen solchen Appell zu verfassen? Doch die Not ist groß und umso bestürzender ist das Ausbleiben der Reaktionen.

Bürgermeister von Bad Belzig übernimmt keine Verantwortung im Skandal um Stadtwerke

Weiß das eigentlich auch Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos)? Das Schweigen aus dem Bad Belziger Rathaus zu diesem bisher wohl größten Stadtwerkeskandal in der Geschichte des Landes Brandenburg wird immer bedrückender. Es ist für viele Einwohner kaum mehr zu ertragen.

Anstatt endlich Verantwortung für das Debakel zu übernehmen und einen Hilfsfonds für die in echte Existenznot geratenen Mieter aufzulegen, veröffentlicht der Verwaltungschef lieber skurrile Mitteilungen und tut so, als hätte er mit all dem nicht viel zu tun.

Wie selbstverständlich beauftragt er für die simpelsten Verlautbarungen eine professionelle PR-Agentur aus Berlin, soviel Hauch der großen, weiten Welt darf dann schon sein. Zu den Kosten dieses Abenteuers hat er sich bislang trotz mehrfacher Anfragen nicht geäußert.

Roland Leisegang (parteilos) ist Bürgermeister von Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Das ist irritierend, beschämend und macht irgendwie auch traurig. Denn wie viele Menschen haben ihn mal als ihren Bürgermeister gewählt?! Vermutlich haben sie mehr von ihm erwartet, als er offenbar zu leisten vermag. Mut, Verantwortungsbewusstsein und Gestaltungswille zählen wohl nicht zu seinen Stärken.

Kreisverwaltung schweigt bislang zu Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Doch auch das Abducken von Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD) und dessen Verwaltung sowie das geradezu bleierne Schweigen der Landesregierung zu diesen unerhörten Vorgängen in der Stadtwerke Bad Belzig GmbH verursachen eine große Ratlosigkeit.

Warum hat die Kommunalaufsicht bisher nichts unternommen? Und wo ist eigentlich der Landtagsabgeordnete Günter Baaske (SPD)?

Ein Beispiel für echten Bürgergeist ist dagegen das Engagement der Initiative Runder Tisch Energie in Bad Belzig. Deren Mitglieder sind rührig und tun das, was eigentlich ein Stadtoberhaupt tun müsste, sich kümmern.

Es bleibt zu hoffen, dass sie stark genug sind, durchzuhalten, und endlich die Unterstützung aus der Politik erfahren, die sie längst hätten bekommen müssen.

Von Hermann M. Schröder