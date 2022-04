Stadtwerke Bad Belzig: Staatsanwaltschaft Potsdam prüft Anfangsverdacht auf Insolvenzverschleppung

Bad Belzig

Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüft weiter den Anfangsverdacht auf Insolvenzverschleppung gegen den früheren Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, Hüseyin Evelek. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Nolte, auf Anfrage der MAZ.

„Wir prüfen momentan noch, ob wir in diesem Fall ein Ermittlungsverfahren einleiten müssen oder nicht“, erklärte er. „Wir schauen, wer wann ein Insolvenzverfahren hätte beantragen müssen“, so der Jurist.

Hüseyin Evelek war von Anfang 2019 bis 2021 Ende Chef der Stadtwerke in Bad Belzig Quelle: René Gaffron

Laut Gesetz habe ein Geschäftsführer drei Wochen nach einer ausgemachten Krise des Unternehmens Zeit, einen Antrag auf Insolvenz zu stellen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüfe nun weiter, wie die technischen Abläufe dazu bei der Stadtwerke Bad Belzig GmbH waren.

Wer die Anzeige auf Verdacht der Insolvenzverschleppung gegen Hüseyin Evelek erstattet hat, ist unklar. „Dazu dürfen wir keine Angaben machen“, sagte Markus Nolte.

Womöglich ist der Erstatter der Anzeige im Umfeld der Bürgerinitiative Runder Tisch Energie in Bad Belzig zu suchen.

Deren Mitglieder haben wiederholt die Vorgänge in der SWBB beleuchtet und fordern auch eine Ausweitung der Ermittlungen gegen die Aufsichtsräte des kommunalen Unternehmens sowie Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). Der Verwaltungschef vertritt die Stadt als Gesellschafter. Weder Leisegang, der krankgeschrieben ist, noch Evelek waren am Mittwoch für die MAZ erreichbar.

Die Bürgerinitiative Runder Tisch Energie in Bad Belzig hat am 7. Januar 2022 zu einem Treffen im Gemeindesaal der Katholischen Gemeinde Sankt Bonifatius in Bad Belzig eingeladen. Der Chef der WBG 1919, Steffen Tschiersch (stehend), und Martin Schieder (5. v. l. links) sind die Initiatoren. Die beiden kommissarischen Geschäftsführer der Stadtwerke, Thomas Tanneberg (l.) und Eckhard Schindelhauer (2.v.l.) sind anwesend. Quelle: Hermann M. Schröder

Die BI äußert seit Langem den Verdacht, dass die Stadtwerke Bad Belzig GmbH bereits im September, oder sogar schon eher zahlungsunfähig war.

Am 29. September 2021 hatte der Geschäftsführer dem Aufsichtsrat nämlich mitgeteilt, dass er noch nicht ausreichend Strom und Gas für das Jahr 2022 geordert habe. Daraufhin hatte der Aufsichtsrat Evelek den Auftrag erteilt, das unverzüglich nachzuholen, wie Bürgermeister Leisegang schon mehrfach berichtete.

Als der SWBB-Chef Mitte November dem Aufsichtsrat wiederum mitteilte, dass er immer noch keine Energie für 2022 beschafft habe, trennte man sich schließlich am 17. November „im gegenseitigen Einvernehmen“ von ihm.

Weil dann wenige Tage später die beiden neuen Geschäftsführer entdeckten, dass Evelek im Namen der Stadtwerke Bad Belzig Leerverkäufe abgeschlossen hatte, folgte die fristlose Entlassung. Das war laut Leisegangs veröffentlichter Chronik am 24. November 2021.

Hinter einem Wald aus Strommasten drehen sich in diesem Beispielbild in Rommerskirchen (Nordrhein-Westfalen) Windräder, die Strom erzeugen. Die Großhandelspreise für Strom sind in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. Quelle: Federico Gambarini/DPA

Doch warum hat so ein erfahrener Manager der Energiebranche wie Hüseyin Evelek es überhaupt versäumt, rechtzeitig Strom und Gas zu beschaffen?

Hätte er die Energie noch im September eingekauft, wären den Bad Belziger Kunden vermutlich Schäden in Millionenhöhe erspart geblieben. Denn die Energie musste nun Anfang des Jahres teuer nachgeordert werden. Üblich sind Einkäufe dieser Art bei Energieversogern eigentlich schon ein Jahr im Voraus.

Konnte Evelek also womöglich gar nicht mehr für die SWBB einkaufen, weil dafür kein Geld mehr da war? Das zumindest vermuten Mitglieder der BI. Denn durch die im Sommer 2021 abgeschlossenen Warentermingeschäfte waren die Stadtwerke schließlich pleite gegangen. Womöglich waren sie also schon im September nicht mehr flüssig.

Die Anwaltskanzlei Voigt-Salus hatte aber erst am 22. Dezember 2022 im Auftrag der kommissarischen SWBB-Geschäftsführer Thomas Tanneberg und Eckhard Schindelhauer die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Amtsgericht Potsdam ordnete am 30. Dezember die vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung an.

Am 30. März schließlich gab das Gericht dann den Beschluss zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung über das Vermögen der Stadtwerke Bad Belzig GmbH bekannt. Es ernannte den Berliner Rechtsanwalt Jürgen Spliedt zum Sachwalter.

Der Runde Tisch Energie in Bad Belzig sieht neben Evelek nun auch den Bürgermeister in der Verantwortung. Leisegang habe seit November mit seinen Beratern auf das Ziel hingearbeitet, die SWBB trotz der möglichen Insolvenz weitermachen zu lassen, so der von mehreren Mitgliedern geäußerte Vorwurf. „Auf Kosten der Gebührenzahler.“

