Stadtwerke Bad Belzig: bis zu 18 Millionen Euro Verlust durch Leerverkäufe an Vattenfall

Bad Belzig

Der finanzielle Schaden im Skandal um illegale Börsengeschäfte bei der Stadtwerke Bad Belzig GmbH ist offenbar weitaus größer, als bislang angenommen. Wie die MAZ erfuhr, sollen dem kommunalen Energieversorger mittlerweile Verluste im zweistelligen Millionenbereich drohen. Die Rede ist inzwischen sogar von einem Minus von bis zu 18 Millionen Euro.

„Zehn Millionen Euro sind es mindestens“, sagte ein Insider am Mittwochabend in einem MAZ-Gespräch. Das ganze Ausmaß sei erst dann abzusehen, wenn auch die letzten dieser hochriskanten Warentermingeschäfte ausgeführt seien. Das sei zum Jahresende.

Hüseyin Evelek war bis Ende November Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: André Großmann

Nach Informationen der MAZ soll der inzwischen fristlos gekündigte frühere Geschäftsführer der Stadtwerke, Hüseyin Evelek, an der Europäischen Energiebörse (EEX) in Leipzig Wetten auf dem Strommarkt abgeschlossen haben. Wie viele, ist noch nicht bekannt. Ganz gewiss ist: Bei einigen dieser fragwürdigen Deals hat er sich offenbar gründlich verspekuliert.

Vattenfall soll bei Warentermingeschäften Gläubiger der Stadtwerke Bad Belzig sein

Ein Geschäftspartner bei diesen hochriskanten Leerverkäufen soll der Energieriese Vattenfall sein. Dem Konzern soll Evelek Strom verkauft haben, den er zum Zeitpunkt des Geschäftes gar nicht besaß – deshalb Leerverkauf – und nun demnächst liefern muss.

Er hatte darauf spekuliert, dass die Preise fallen. Dann hätte er den Strom tatsächlich preiswerter kaufen und Vattenfall überlassen können, als er damals für diesen Leerverkauf aufwenden musste. Die Differenz wäre sein Wettgewinn gewesen.

Dumm nur, dass die Preise am Energiemarkt in diesem Jahr geradezu explodiert sind. Deswegen müssten die Stadtwerke jetzt für deutlich mehr Geld den Strom kaufen, um bei Vattenfall die Lieferschulden einlösen zu können.

Verluste bis zu 18 Millionen Euro für Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Das würde wiederum zu den schwindelerregenden Verlusten von bis zu 18 Millionen Euro führen. Die deutsche Vattenfall GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des schwedischen Staatskonzerns Vattenfall.

Das Geschäft ist also gründlich in die Hosen gegangen. Da hatten die Manager bei Vattenfall ganz offensichtlich den besseren Riecher für die dramatische Preisentwicklung. Auf fallende Preise für Energie hatte in den Chefetagen des Konzerns ganz sicher niemand gesetzt. Hüeysin Evelek für die kommunalen Stadtwerke schon.

Zur Verdeutlichung der Dimension dieser Wettschulden nutzt ein Blick in die Wirtschaftsdaten. Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH hatte laut Unternehmensregister in ihrem Jahresabschluss 2019 einen Gesamtumsatz von 1,883 Millionen Euro ausgewiesen, inklusive des Fernwärmegeschäftes.

Stadtwerke Bad Belzig mit rund sieben Millionen Euro Eigenkapital

Das Eigenkapital ist mit sieben Millionen Euro angegeben. Dieser Wert entspricht einer Eigenkapitalquote von rund 48 Prozent. Die Stadtwerke hatten nach Angaben aus dem Jahresabschluss im Jahr 2019 einen Überschuss von 391.000 Euro erwirtschaftet.

Tobias Paul (CDU) ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Heike Schulze

Befragt man Wirtschaftsexperten zu diesen dubiosen Vorgängen um die Leerverkäufe, ist die einhellige Antwort die: Solche Geschäfte sind hochspekulativ und definitiv nichts für kommunale Stadtwerke! Die sollen ihre Kunden zuverlässig und möglichst preiswert mit Strom und Gas versorgen. „Warentermingeschäfte sind allerhöchstens etwas für Hedgefonds, die kennen sich damit besser aus“, so eine Meinung.

Motive des Ex-Chefs der Stadtwerke Bad Belzig für Spekulationen noch unklar

Unklar sind noch die Motive für Eveleks Spekulationen. War es persönliche Bereicherung? War es der Wille, die in diesem Jahr versäumten Energieeinkäufe wettzumachen?

Das müssen nun die weiteren Untersuchungen ergeben. Nach Aussagen von Tobias Paul (CDU), dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadtwerke, soll es immer noch keine Strafanzeige geben.

Wenn Vattenfall jetzt auf Lieferung besteht, sind die Stadtwerke Bad Belzig zahlungsunfähig. Doch aus der Insolvenzmasse ließen sich vermutlich nicht einmal zehn, geschweige denn 18 Millionen Euro generieren. „Das ist ja weit jenseits dessen, was die Stadtwerke überhaupt verkaufen“, sagt jemand, der die Zahlen gut kennt. „Da ist nicht viel zu holen.“

Stadt gibt Stadtwerke Bad Belzig GmbH Darlehen von 1,6 Millionen Euro

Deshalb gibt es nun einen anderen Weg. Um die Insolvenz zu verhindern, will die Stadt ihrem Unternehmen jetzt mit einem Darlehen den zumindest vorläufigen Weiterbetrieb ermöglichen.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte am Dienstagabend in einer außerplanmäßigen und nichtöffentlichen Sitzung einen Notkredit über 1,6 Millionen Euro für die Stadtwerke beschlossen. Damit sollen nun Strom und Gas zu den derzeit hohen Preisen besorgt werden, um die Lieferung an die Kunden vorerst abzusichern.

Preise für Gas vervierfacht: Hohe Verluste für Stadtwerke Bad Belzig

Dieses Geld soll nicht in die Begleichung der Spekulationsschulden fließen. Denn wie berichtet, hatte Stadtwerkechef Evelek zu allem Unglück offenbar auch noch versäumt, in diesem Jahr rechtzeitig Gas und Strom am Energiemarkt einzukaufen. Das ist angesichts der hohen Preise ebenfalls ein großer Verlust.

Nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat sich nämlich der Preis für Erdgas auf dem Großmarkt im Vergleich zum vorigen Jahr im Durchschnitt vervierfacht. Wer also jetzt kaufen muss, weil er nicht rechtzeitig zugegriffen hat, läuft Gefahr, sich zu ruinieren.

Roland Leisegang (parteilos) ist Bürgermeister von Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Einen großen finanziellen Verlust für die Stadtwerke bestätigte auch Tobias Paul (CDU), der Vorsitzende des Aufsichtsrates. „Der Schaden ist hoch, aber vom Umfang noch unklar“, sagte er. Zu Zahlen schwieg Paul sich allerdings aus. „Dazu kann ich nichts sagen.“

Nach Angaben von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und Tobias Paul, hat Hüseyin Evelek „seine Befugnisse überschritten“ und offenbar munter Firmengeld verzockt.

Er habe „unzulässige Warentermingeschäfte hinter dem Rücken des Aufsichtsrats und des Gesellschafters getätigt“, so Leisegang weiter. Er bestätigte damit auch mehrere Berichte der MAZ. Zu Art und Umfang von Eveleks Spekulationen machte er keine Angaben.

Von Hermann M. Schröder