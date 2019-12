Ausdehnung des Trinkwasserschutzes wird geprüft

Bad Belzig

Die Kontroverse zwischen Umweltschützern und Landwirten im Stadtentwicklungsausschuss fördert Sorgen um die Qualität des Trinkwassers in Bad Belzig und Umgebung zu Tage. Dafür besteht kein Anlass, sagt Thomas Hausdorf. Der Abteilungschef der Stadtwerke gibt Auskunft über Kontrollen und Prävention.

Ist das Wasser, dass die Stadtwerke liefern, frei von Nitrat und Glyphosat?

Thomas Hausdorf: Glyphosat ist bei den Proben in der Tat noch nie feststellbar gewesen. Der Nitratwert liegt bei der Analyse regelmäßig bei weniger als 0,5 Milligramm pro Liter. Der Grenzwert ist mit 50 Gramm pro Liter festgesetzt. Das ist also stabil auf sehr geringem Niveau.

Wie oft wird das Wasser untersucht?

Die vier Brunnen an der Bergholzer Straße, die das Wasser aus 90 Metern Tiefe fördern, werden vorschriftsgemäß einmal jährlich umfassend kontrolliert. Das erledigt ein externer Dienstleister, das PWU-Institut. Es nimmt darüber hinaus insgesamt sieben Mal auch wahlweise das aufbereitetes Trinkwasser im Wasserwerk, im Reinwasserbehälter und im Rohrnetz unter die Lupe. Wir stehen auch im Austausch mit dem Versorgungsverband „Hoher Fläming“ in Brück, wobei es dort wohl ebenfalls keinen Grund für Bedenken gibt.

Wie können die Stadtwerke die Reinheit des Trinkwassers für die Zukunft gewährleisten?

Die Ausdehnung der bestehenden Schutzzone über Bergholz hinaus wird gerade geprüft. Dazu muss man wissen, dass seit 2007 zwei so genannte Vorfeld-Messstellen etwa 900 Meter südlich des Wasserwerkes eingerichtet sind. Dort wird alle fünf Jahre das Grundwasser im Oberpegel (30 bis 45 Meter), im Mittelpegel (50 bis 55 Meter) und im Unterpegel (67 bis 75 Meter) kontrolliert. Während dort 2008 im Oberpegel mit 38 und 47 Milligramm pro Liter der 50-Milligramm-Grenzwert noch knapp unterschritten wurde, lagen die Ergebnisse 2017 im Oberpegel mit 65 Milligramm pro Liter jeweils darüber.

Thomas Hausdorf ist bei der Stadtwerke-GmbH Bad Belzig verantwortlich für die Trinkwasserversorgung Quelle: René Gaffron

Welche Konsequenzen hat das?

Im März 2018 fand daraufhin eine Beratung bei der Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark statt. Dabei ist festgelegt worden, dass das Einzugsgebiet des Wasserwerkes allemal schutzbedürftig eingestuft wird. Nötigenfalls mit einer Erweiterung der Schutzzone etwa bis Grubo und eventuell Nutzungseinschränkungen für die Felder dort. Dazu wird gerade ein Gutachten der Ingenieurgesellschaft GCI erarbeitet.

Besteht also doch Gefahr?

Für die Zukunft wird das die Expertise klären. So viel ist aber gewiss: Es besteht Zeit, um präventiv zu reagieren. Das Grundwasser legt 90 Meter im Jahr zurück. Das heißt: Es braucht weitere zehn Jahre zum eigentlichen Brunnen, um dort zumindest auf der Oberpegelhöhe wahrgenommen zu werden. Um in der Tiefe, aus der gefördert wird, zu wirken, müssten weitere Jahrzehnte vergehen. Das bedeutet, dass die momentan erkannte Verunreinigung vor 30 bis 40 Jahren verursacht sein dürfte.

Das Wasserwerk der Stadtwerke-GmbH Bad Belzig: hier wird mit vier Brunnen das Trinkwasser aus 90 Metern Tiefe gefördert Quelle: René Gaffron

Also müssen doch die Landwirte beim Ackern gebremst werden?

Industrielle Verursacher kommen im Hohen Fläming jedenfalls nicht in Frage. Allerdings ist es heutzutage so, dass die Agrarwirtschaft längst ökologischer arbeiten muss und dabei sehr genau überwacht wird. Wir streben, wenn die Ergebnisse und Empfehlungen des Gutachtens vorliegen, das Gespräch mit Behörde und Bauern an.

Von René Gaffron