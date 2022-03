Stadtwerke-Skandal in Bad Belzig: So wird auf die Entscheidung der Staatsanwälte reagiert

Bad Belzig

Die Nachricht, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam, nicht wegen des Verdachts der Untreue gegen den ehemaligen Stadtwerkechef Hüseyin Evelek ermitteln wird, schlägt hohe Wellen in Bad Belzig. Auch weil sie nicht so einfach zu verstehen ist. „Der Laie staunt!“, merkt Rani B. Knobel in einer Facebook-Gruppe an.

„Das bedeutet, dass ihm keine strafrechtlichen Verfehlungen nachzuweisen ist“, zeigt sich Steffen Tschiersch nicht überrascht. Einem Persilschein komme das aber keineswegs gleich, betont der Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft Belzig 1919. In der Bürgerinitiative „Runder Tisch Energie“ ringt er mit um Aufklärung des Skandals beim kommunalen Versorgungsunternehmen.

Argumente der Stadt Bad Belzig reichen der Justiz nicht

Mit seinen brisanten Börsengeschäften soll der ehemalige Geschäftsführer die Stadtwerke GmbH in wirtschaftliche Schieflage gebracht haben, lautete bislang die Argumentation der Anwälte, welche die Interessen der Stadt als Gesellschafterin vertreten. Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) hatte Evelek deswegen angezeigt.

Die ausbleibenden Konsequenzen der Staatsanwaltschaft deuten nun darauf hin, dass der Rathauschef und die Mitglieder des Aufsichtsrates über die riskanten Warentermingeschäfte, die letztlich zur Insolvenz führten, informiert waren. So hat es auch der ehemalige leitende Mitarbeiter Harald Lacher gegenüber der MAZ bestätigt.

Genossenschaft erwägt umfassende Klage gegen die Beteiligten

„Also scheint eine Zivilrechtsklage gegen diese Beteiligten angezeigt. Die Genossenschaft zieht das in Betracht“, so Steffen Tschiersch.

Gustav Horn (SPD), Mitglied des Aufsichtsrates, zieht die Bewertung der Justiz nicht in Zweifel. Es handle sich demnach bei dem Gebaren von Evelek nicht um Diebstahl im eigentlichen Sinne, so der Wirtschaftsexperte. „Es scheint jedoch eine sehr offene Auslegung des Rahmens für dessen wirtschaftliches Handeln vorzuliegen“, sagt er. Auch seiner Meinung noch sollte die Möglichkeit der zivilrechtlichen Klage – freilich nur gegen Evelek – abgewogen werden.

Sonderausschuss nimmt seine Arbeit auf

Die politische Auswertung muss indes der Sonderausschuss der Stadtverordnetenversammlung vornehmen. Am Montagabend kommt er erstmals in der Albert-Baur-Halle zusammen. Bis dahin hofft Parlamentschef Ingo Kampf (SPD) auf hinreichende Informationen, wie die Saatanwaltschaft ihre Entscheidung gegenüber der Kommune begründet.

Immerhin hat die Justiz den Wirtschaftskrimi in Bad Belzig noch nicht komplett zu dem Akten gelegt. „Geprüft wird noch der Vorwurf der Insolvenzverschleppung. Da sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen“, so Behördensprecher Markus Nolte. Ferner gibt es noch eine allgemein zum Sachverhalt ebenfalls anonym erstattete Anzeige.

Versäumter Energie-Einkauf soll im Fokus bleiben

Ausdrücklich mahnt Steffen Tschiersch, den Blick nicht nur auf die womöglich spektakulären Warentermingeschäfte beim Stromhandel zu richten, die letztlich in die Zahlungsunfähigkeit geführt haben. Darüber hinaus wurde aber versäumt, die Energie für die Kunden einzukaufen. „Hier ist vielen Bad Belzigern persönlich Schaden entstanden.“

Roland Leisegang lehnt eine Stellungnahme zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft ab. Derweil läuft die Online-Petition auf der Plattform „Open-Petition“ weiter. Inzwischen haben dort 435 Menschen den „Bürgerantrag zur Abwahl des Bürgermeisters“ unterstützt. Die Aktion des Bad Belzigers Danny Eilert endet in drei Wochen.

