Bad Belzig

Wie konnte es zu dem Finanzdebakel bei der Stadtwerke Bad Belzig GmbH kommen? Wieso haben Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und der Aufsichtsrat den mutmaßlich dubiosen Geschäften des inzwischen geschassten Geschäftsführers Hüseyin Evelek nicht rechtzeitig Einhalt geboten?

Der Manager soll mit verpatzten Warentermingeschäften dem Vernehmen nach einen Schaden im siebenstelligen Eurobereich verursacht haben. Weil er dabei Kundengelder verzockt haben soll, wurde er Ende November seines Postens enthoben. Doch Leisegang und die verantwortlichen Mitglieder des Aufsichtsrates hüllen sich bisher weiter in Schweigen.

Spannung in Bad Belzig vor Sitzung der Stadtverordnetenversammlung

Mit Spannung erwarten nun viele Einwohner und Kunden der Stadtwerke Bad Belzig GmbH die eilig anberaumte außerplanmäßige Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Dienstag, 14. Dezember, ab 19 Uhr in der Belziger Albert-Baur-Halle.

Roland Leisegang (parteilos) ist Bürgermeister von Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Einziger nennenswerter Tagesordnungspunkt: „Information und Entscheidung zu Angelegenheiten der Stadtwerke Bad Belzig GmbH.“ Dumm nur für die interessierten Bürger, dass diese Sitzung, bisher zumindest, als nicht öffentlich geplant ist.

Zu den an einer raschen Aufklärung des Stadtwerkeskandals besonders interessierten Zeitgenossen gehören die Chefs der Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig (WBG). Sie fordern als Großkunde des kommunalen Unternehmens eine lückenlose Aufarbeitung der Vorgänge.

„Hiermit drücken der Vorstand und der Aufsichtsrat der WBG 1919 Bad Belzig eG ihr Bedauern über die derzeitige Entwicklung rund um unser städtisches Stadtwerk aus“, schreiben sie in einem offenen Brief. Und weiter: „Die Artikel der MAZ vom 9. Dezember 2021 und 10. Dezember 2021 zeigen uns allen, was wir die letzten drei Jahre nicht wahrhaben wollten.“

Chefs der WBG 1919 Bad Belzig kritisieren Ignoranz der Verantwortlichen

Unterzeichnet ist der offene Brief vom geschäftsführenden Vorstand Steffen Tschiersch, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Hartmut Ernicke und dem Vorstandsmitglied Hartmut Göring. Das Schreiben liegt der MAZ vor.

Tobias Paul (CDU) ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Heike Schulze

Gleichzeitig weisen die Verfasser darauf hin, dass es schon rechtzeitig Hinweise aus ihrem Hause auf fragwürdige Geschäftspraktiken bei den Stadtwerken gab.

Allerdings seien die Warnungen auf taube Ohren gestoßen, kritisieren sie nun in ihrem Schreiben. „Das aktuelle Missmanagement der Stadtwerke Bad Belzig GmbH in den vergangenen drei Jahren haben wir sehr frühzeitig in die zuständigen Gremien kommuniziert“, heißt es darin.

„Die Diskussion rund um die Art und Weise der Fernwärmepreiskalkulation war nur die Spitze des Eisberges“, schreiben die Autoren weiter. „Wir haben unsere Kritik im nicht öffentlichen Raum zu Anfang mit den Aufsichtsräten besprochen und mangels Gehör später im öffentlichen Raum unserer Stadt kommuniziert“, schildern die Verfasser die offensichtliche Ignoranz der Verantwortlichen.

WBG 1919 Bad Belzig hofft auf Bestand der Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Dies sei jedoch zum Wohl des kommunalen Unternehmens geschehen. „Wir haben dies stets sowohl im Interesse der Fortsetzung der langjährigen Geschäftsverbindung und auch als verantwortungsbewusster Vermieter, mit der Verpflichtung gegenüber unseren Mitgliedern, zum langfristigen Erhalt unserer aller Stadtwerke getan“, stellen die WBG-Chefs in ihrem Brief klar.

In der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig wurde 2019 das 100-jährige Bestehen der Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig gefeiert. Quelle: René Gaffron/Archiv

Die Führungsmannschaft der Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig hofft nun auf die rasche und umfassende Aufklärung des Stadtwerkeskandals. „Wir setzen unser volles Vertrauen in die Geschäftsführer Thomas Tanneberg und Eckard Schindelhauer“, schreiben sie.

Die WBG-Chefs hoffen zudem, dass die Stadtwerke das derzeitige Debakel überleben und keine Jobs wegbrechen. „Seit über 30 Jahren pflegen wir, als WBG 1919 Bad Belzig eG, sehr gute Geschäftsbeziehungen zu den Stadtwerken“, so die Manager. „An einer Fortsetzung dieser Beziehungen und an der Erhaltung der Arbeitsplätze sind wir ausdrücklich interessiert.“

Von Hermann M. Schröder