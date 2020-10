Starke Nachfrage: Engpass von Grippeimpfungen in Bad Belzig möglich

Bad Belzig

Großen Zulauf haben aktuell die Praxen in Bad Belzig in puncto Immunisierung gegen die Influenza-Grippe. Einen Engpass gibt es derzeit noch nicht. Dennoch sind sich die Mediziner nicht sicher, ob bis zum Ende des empfohlenen Impfintervalls im Januar 2021 alle Interessenten außerhalb der Risikogruppen die Impfstoffdosis verabreicht werden kann.

Noch ist Impfstoff da, aber gefühlt ist die Nachfrage jetzt im Oktober bereits höher als zur Grippesaison 2019, heißt es zum Beispiel aus der Bad Belziger Allgemeinmediziner-Praxis von Larissa Matweiko. Die Patienten lassen sich auch aufgrund der Empfehlung in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vorsorglich impfen.

Im Januar nur noch Restbestände

Ähnlich ist die Situation in der Kinderarztpraxis von Burkhard Kroll. „Wir haben relativ viel bestellt und vor vier Wochen auch noch einmal nachbestellt. Unsere Vorräte gehen ein bisschen zur Neige“, so der Mediziner. Er ist sich sicher, dass die Nachfrage in den kommenden Wochen stark zunehmen wird. Bis Mitte Januar, so vermutet er, wird es wohl nur noch einige Restbestände geben. Zudem seien einige Impfdosen bereits für Risikogruppen reserviert.

Grippeschutzimpfung Die Ständige Impfkommission (STIKO) in Deutschland empfiehlt folgenden Personen, sich gegen die Grippe impfen zu lassen: Menschen über 60 Jahre, gesunde Schwangere ab dem vierten Schwangerschaftsmonat, Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab sechs Monaten mit chronischen Erkrankungen, Bewohnern von Alten- oder Pflegeheimen, Personen, die ein höheres Risiko haben, mit Grippeviren in Kontakt zu kommen (z. B. medizinisches und pflegendes Personal), Personen mit direktem Kontakt zu Geflügel und Wildvögeln. Für gesunde Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter 60 Jahren besteht derzeit keine ausdrückliche Impfempfehlung. Wer sich gegen die Grippe impfen lassen möchte, kann dies trotzdem bei der Hausärztin oder dem Hausarzt tun. Die Grippeimpfung schützt nicht vor Coronaviren. Sie bewirkt auch nicht, dass eine Coronavirus-Infektion milder verläuft. Gibt es aber eine starke Grippewelle mit vielen schwer Erkrankten, könnte das Gesundheitssystem überlastet werden. Die Kapazitäten werden für Corona-Patienten gebraucht.

„Grundsätzlich gibt es keinen Mangel an Grippe-Impfstoffen“, sagt Carola Lübbing-Raukohl vom zuständigen Paul-Ehrlich-Institut im hessischen Langen. Das Institut ist zuständig für die Prüfung und Freigabe der Impfseren und es hat für die bevorstehende Grippesaison bereits knapp 20 Millionen Impfeinheiten freigegeben. Darüber hinaus hat das Bundesgesundheitsministerium noch einmal sechs Millionen Einheiten bestellt, die sukzessive ab Dezember zur Verfügung gestellt werden sollen. „Spät Entschlossene könnten sich auch dann noch impfen lassen“, sagt Lübbing-Raukohl. Bislang seien aber auch die 20 Millionen Einheiten, die üblicherweise für eine Grippesaison produziert werden, noch nie komplett verbraucht worden.

25 Millionen Impfdosen

Das Paul- Ehrlich-Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und deren Prüfung, bestätigt das auf Anfrage der MAZ: „Das Bundesgesundheitsministerium hat in diesem Jahr fünf Millionen Dosen extra bestellt.“ Damit werde es in diesem Winter 25 statt der sonst üblichen 20 Millionen Impfeinheiten gegen die Influenza geben.

„Noch haben wir genügend Impfstoff, um die Vorbestellungen durch die Praxen in der Region decken zu können“, berichtet Jürgen Kögel, Senior-Chef der Fläming-Apotheke in Bad Belzig. Wie lange der Vorrat ausreicht, darüber möchte er nicht spekulieren. Er könne sich aber vorstellen, dass die Motivation zur Impfung auch durch die Berichterstattung in der Presse zugenommen hat und einen positiven Effekt hat. Dass die Impfung in Zeiten von Corona für die Bevölkerung an Wert gewinnt und häufiger in Anspruch genommen wird, findet er wichtig und richtig. „Ich bin auch geimpft und halte es gerade für die Risikogruppen für ratsam“, so der 75-Jährige.

Da Grippeimpfstoff nur begrenzt haltbar ist, kann er nicht bis zur nächsten Saison aufbewahrt werden. „Und wenn jetzt nachbestellt wird, heißt das auch nicht, dass die entsprechende Lieferung zwei Tage später bei den Apotheken ankommt. Die Hersteller arbeiten zurzeit auf Hochtouren.“

Von Natalie Preißler und Udo Böhlefeld