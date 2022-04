Stein-Therme Bad Belzig: Chefin Ina Fink verlässt das Unternehmen 

Bad Belzig

Die Chefin der Stein-Therme in Bad Belzig, Ina Fink, verlässt das Unternehmen. Sie hat den Aufsichtsrat der städtischen Kurgesellschaft am Donnerstagabend um einen Aufhebungsvertrag gebeten. Das sagte Ina Fink am Freitag auf Anfrage und bestätigte entsprechende Informationen der MAZ. Sie werde zum 1. August dieses Jahres ihren Posten aufgeben, erklärte sie.

„Ich habe mich aus rein persönlichen Gründen zu diesem Schritt entschlossen“, erklärte die Geschäftsführerin der Bad Belzig Kur GmbH. „Ich werde meinen Lebensmittelpunkt künftig außerhalb des Landes Brandenburg haben.“

Die Stein-Therme in Bad Belzig ist wegen des Lockdowns geschlossen. Quelle: Hermann M. Schröder

Ina Fink sagte der MAZ, sie werde mit ihrem Lebenspartner in Oberfranken zusammenziehen und dort eine Arbeit annehmen. „Es werden neue Aufgaben auf mich zukommen“, erklärte die Thermen-Chefin. Sie werde in den Bereichen Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing tätig sein.

Ina Fink arbeitet seit 2013 in der Stein-Therme in Bad Belzig

Ina Fink arbeitet seit 2013 in der Stein-Therme in Bad Belzig. Der damalige Geschäftsführer Christian Kirchner hatte sie in das Unternehmen geholt. Dort war Ina Fink zunächst als Marketingchefin aktiv und stieg dann rasch zu Kirchners Stellvertreterin und Prokuristin auf.

Nach dem planmäßigen Wechsel von Christian Kirchner in den Ruhestand 2019 setzte der Aufsichtsrat Ina Fink als Geschäftsführerin der kommunalen Kurgesellschaft ein. Diese betreibt die Stein-Therme.

Die frühere Bürgermeisterin von Bad Belzig, Hannelore Klabunde-Quast (M.) besucht gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Kurgesellschaft, Ina Fink, und deren Amtsvorgänger Christian Kirchner die außerplanmäßige Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zur Insolvenz der Stadtwerke in der Albert-Baur-Halle. Quelle: Hermann M. Schröder

Ina Fink, die in Brandenburg an der Havel lebt, ist neben der Arbeit als Thermen-Chefin auch im Festverein für die Bad Belziger Burgfestwoche und den Altstadtsommer aktiv. Außerdem arbeitet sie im Kurverband des Landes Brandenburg mit.

Ina Fink nennt Entscheidung zum Weggang aus Bad Belzig persönlich und frei

Die Entscheidung, die Geschäftsführerstelle in Bad Belzig aufzugeben, sei ihr nicht leichtgefallen, sagte Ina Fink am Freitag der MAZ. „Ich bin emotional an der Grenze.“ Es sei jedoch „ihre persönliche und freie Entscheidung“ gewesen.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Bad Belzig Kur GmbH, Klaus Gleisenring (Fraktion Gewerbeverein/Wir vom Dorf), bedauerte den Weggang von Ina Fink. „Es ist sehr, sehr schade, wir verlieren eine wirklich gute Geschäftsführerin“, sagte Klaus Gleisenring am Freitag auf Anfrage der MAZ. „Es war immer eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Der Stadtverordnete Klaus Gleisenring (Gewerbeverein/Wir vom Dorf) ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates der kommunalen Bad Belzig Kur GmbH. Quelle: Manfred Kahl

Das sieht auch sein Aufsichtsratskollege Ingo Kampf (SPD) so. „Ich bedauere, dass sie uns verlässt und bin mehr als traurig“, erklärte er. „Wir werden sie vermissen.“

Ingo Kampf (SPD) bedauert Weggang von Ina Fink aus Bad Belzig

Ingo Kampf sagte, er habe in den vielen Jahren seiner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Kurgesellschaft viele Geschäftsführer kommen und gehen sehen. „Wir arbeiten nun seit vielen Jahren gut mit Ina Fink zusammen und waren froh, dass wir endlich Ruhe im Unternehmen hatten.“

Wie Kampf erklärte, werde nun die Ausschreibung der Stelle vorbereitet. „Wir müssen uns sehr viel Zeit nehmen, um bei der Neubesetzung auf das Niveau zu kommen, dass wir jetzt haben.“

Christian Kirchner bezeichnet Weggang von Ina Fink aus Bad Belzig als „sehr schade“

Ähnlich traurig zeigte sich Ina Finks Mentor Christian Kirchner. „Ich finde es sehr, sehr schade, ich halte es für einen Riesenverlust für Bad Belzig“, erklärte er am Freitag auf Anfrage.

Ina Fink habe ein „unglaubliches Standing in der Berufsbranche, auch über die Grenzen Brandenburgs hinaus“, sagte Christian Kirchner. „Die Stein-Therme in Bad Belzig ist einer der wenigen Bäderbetriebe im Land, die es durch die Corona-Zeit mit einem blauen Auge geschafft haben.“

Verdient gemacht hat sich Ina Fink auch wegen ihrer klugen und vorausschauenden Art, die Blockheizkraftwerke (BHKW) in der Stein-Therme zu betreiben. Weil sie noch lange vor den drastischen Preissteigerungen am Energiemarkt bereits im vorigen Frühjahr ausreichend Gas eingekauft hatte, können sich auch die Bewohner der Kurparksiedlung jetzt über die noch vergleichsweise geringen Fernwärmepreise freuen. Die Therme versorgt das Viertel.

Die Stein-Therme in Bad Belzig war während des Lockdowns geschlossen. Quelle: Hermann M. Schröder

Dabei musste die Geschäftsführerin allerdings starke Nerven beweisen und sich gegen den inzwischen entlassenen Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, Hüseyin Evelek durchsetzen. Dieser wollte nach Informationen der MAZ Ina Fink dazu zwingen, das Gas von den Stadtwerken zu kaufen. Dabei soll ihn auch Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) unterstützt haben.

Das hatte die Thermen-Chefin jedoch strikt abgelehnt und auf einer europaweiten Ausschreibung bestanden. Die Stadtwerke könnten sich ja daran beteiligen, so ihr Argument. Sie als Geschäftsführerin müsse für ihr Unternehmen das wirtschaftlichste Angebot nehmen.

SWBB-Chef Evelek hatte es dann nicht einmal geschafft, ausreichend Gas für seine eigenen Kunden zu ordern. Unter anderem deshalb war er im November 2021 entlassen worden.

Ina Fink schweigt zu Druck aus dem Rathaus und den Stadtwerken Bad Belzig gegen sie

Ina Fink wollte sich zu diesen Vorgängen weder am Freitag noch zu einem früheren Zeitpunkt gegenüber der MAZ äußern.

„Es zeichnet Ina Fink als Mensch sehr aus, dass sie jetzt nur die persönlichen Gründe anführt“, sagte ein langjähriger Wegbegleiter am Freitag, der auch die genannten Hintergründe nur allzu gut kennt.

Ein Mitglied der Bürgerinitiative Runder Tisch Energie in Bad Belzig sprach spontan vom „langen Arm Eveleks“, der „nun leider doch noch Ina Finks Weggang bewirkt“ habe. Die Mitarbeit der Thermen-Chefin beim Runden Tisch war auch Leisegang immer wieder ein Dorn im Auge. Denn die BI hatte sich Anfang 2021 gegründet, um gegen die kurz zuvor verkündete Erhöhung der Fernwärmepreise zu protestieren.

Bürgermeister Leisegang ist krankgeschrieben und derzeit nicht für die MAZ erreichbar.

Von Hermann M. Schröder