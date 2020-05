Stein-Therme stellt sich kritischer Jury

Bad Belzig

Die Stein-Therme nimmt –ungeachtet der aktuellen Umstände –am „Großen Preis des deutschen Mittelstandes“ teil. Bei dem bundesweiten Wettbewerb hat sie die erste Runde bereits überstanden. Folgerichtig steht die Kurgesellschaft Bad Belzig jetzt auf der sogenannten Juryliste. Für diese zweite Stufe haben sich 559 Unternehmen von den 4970 Nominierten qualifiziert.

Die Teilnahme an dem seit 26 Jahren von der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgerichteten Leistungsvergleich erfolgt ausschließlich auf Empfehlung von Dritten. In dem Fall hat Stephan Trutschler von der Meeco-Communication-Agentur Dresden, welche Öffentlichkeitsarbeit für die märkischen Kur- und Badeorte erledigt, der den Vorschlag unterbreitet hat.

Fünf Kategorien werden bewertet

Neben der Bad Belzig Kur-GmbH sind jetzt noch 29 von ursprünglich 233 Unternehmen aus dem Land Brandenburg im Rennen um die Trophäe. „Meilensteine setzen“, lautet das Motto diesmal. Bewertet werden fünf Kategorien: Gesamtentwicklung; Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen; Modernisierung und Innovation; Engagement in der Region; Service, Kundennähe und Marketing, heißt es in einer Mitteilung.

Insgesamt 13 Jurys nehmen die verschiedenen Betriebe nun erst einmal genauer unter die Lupe. „Sie kommen dazu allerdings nicht ins Haus, sondern arbeiten mit Fragebögen“, bestätigt Gundula Wüstenhagen als Assistentin der Geschäftsführung, auf MAZ-Nachfrage. Die endgültige Entscheidung wird erst bei der Preisverleihung im September in Würzburg bekannt gegeben.

Sauna- und Badewelt noch geschlossen

Indes bleiben die Sauna- und die Badewelt im Wohlfühlfindling noch geschlossen. Wegen der sich ausbreitenden Covid-19-Pandemie musste die Einrichtung vor knapp zehn Wochen den Betrieb einstellen und ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Nur eine Ausnahme gibt es: Die Angebote der Physiotherapie im Medifit-Zentrum dürfen seit Monatsbeginn schon wieder in Anspruch genommen werden.

Die Stein-Therme in Bad Belzig ist seit 18. März geschlossen. Die Covid-19 Pandemie fordert ihren Tribut. Quelle: René Gaffron

Als nächstes werden –rechtzeitig zu Pfingsten – in der Villa Medici wieder Gäste empfangen. Das Restaurant im Foyer der Stein-Therme öffnet demnach freitags von 14 bis 20 Uhr, an Wochenenden und und Feiertagen von 12 bis 20 Uhr. Zudem haben Besucher ihre Speisen und Getränke auch –bei passendem Wetter –beim Ausblick auf den Kurpark draußen zu genießen. In der Lokalität gelten die neuen Regeln: Abstand halten, Servieren mit Mundschutz und akribische Desinfektion von Stühlen, Tischen und Speisekarten.

Von René Gaffron