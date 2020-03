Wegen Corona: Stein-Therme schließt vorübergehend

Bad Belzig

Die Stein-Therme ist ab sofort dicht. Darüber hat die Kurgesellschaft Bad Belzig am Mittwochfrüh informiert. Grund ist die Anordnung der Landesregierung Brandenburg, mit der die weitere Ausbreitung des Corona-Virus gebremst werden soll.

Veranstaltungen und Kurse finden in diesem Zeitraum nicht statt. „Bereits abgeschlossene Buchungen im Zeitraum bis 19. April werden storniert bzw. können auf spätere Termine umgebucht werden“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Stetige Abstimmung mit Ämtern

Die Schließung hat sich seit Tagen abgezeichnet. Gleichwohl sei die Einrichtung in steter Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Potsdam-Mittelmark und weiteren Behörden gewesen, damit sie bisher offen gehalten werden konnte. Auch mit den Bäderbetrieben in der Umgebung habe es einen Austausch über die Situation gegeben, erklärt Ina Fink auf MAZ-Nachfrage. „Schon seit Anfang März wurde ein Besucherrückgang bemerkbar. Er hat sich bei 30 bis 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau verfestigt“, bestätigt die Geschäftsführerin.

Während die Mitarbeiter der Verwaltung von zu Hause aus arbeiten können, ist das beispielsweise für Kollegen in der Bade- und Saunawelt sowie des Medifit-Zentrums und der Gastronomie eher schwierig. Immerhin die Techniker bleiben in reduzierter Zahl am Ort. „Wir können nicht komplett auf Null fahren“, sagt Ina Fink mit verweis auf die angeschlossene Wärmeversorgung für die Kurparksiedlung in der Nachbarschaft.

Hofgarten-Kino pausiert ebenfalls

Das Schicksal der vorübergehenden Schließung teilt die Wohlfühloase gerade mit einer Reihe touristischer Adressen im Hohen Fläming. Wie alle Museen ist auch jenes auf der Burg Eisenhardt geschlossen. Sämtliche regulären und Sonderstadtführungen sind abgesagt. Darüber hinaus muss das „Hofgarten“-Kino in Bad Belzig eine Pause einlegen.

Das Naturparkzentrum in Raben empfängt vorerst keine Besucher mehr und auf Burg Rabenstein sind die Pforten zu. Ralf der Rabe hat seine Auftritte abgesagt.

Den neuen Bedingungen folgend hat auch der Fläming-Bahnhof in Bad Belzig seine Öffnungszeiten nochmals angepasst – Montag bis Freitag von 6 bis 12 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 7.30 bis 12 Uhr.

Von René Gaffron