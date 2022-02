Stein-Therme in Bad Belzig: So groß sind die Verluste wegen Corona 

Bad Belzig

Verordnete Schließzeiten, weniger Gäste, strenge Hygienekonzepte: Die Stein-Therme in Bad Belzig fährt wegen der anhaltenden Corona-Pandemie weiter herbe Verluste ein. Im vorigen Jahr musste das kommunale Unternehmen ein Minus von rund 1,5 Millionen Euro verbuchen.

Das sagte die Geschäftsführerin der städtischen Kurgesellschaft, Ina Fink, auf Anfrage der MAZ. Die Kurgesellschaft betreibt die Therme.

„Uns ist wegen des Lockdowns die starke Saison von Januar bis Juni weggebrochen“, erklärte die Thermenchefin. „Wir mussten fünf Monate schließen und hatten deswegen rund 50 Prozent weniger Besucher.“

In normalen guten Jahren seien bis zu 149.000 Gäste in das Bad gekommen. Im vorigen Jahr sei es eben nur noch die Hälfte davon gewesen. Auch nach der Öffnung sei die Therme nur eingeschränkt nutzbar gewesen, berichtete Ina Fink.

Ina Fink ist die Geschäftsführerin der Stein-Therme in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

„Das Jahr 2021 war für uns betriebswirtschaftlich sehr schwierig“, so die Geschäftsführerin. „Aber so geht es ja allen Betrieben in der Gastronomie- und Tourismusbranche.“

Um einen Teil des Verlustes auszugleichen, hat die Kurgesellschaft einen Liquiditätszuschuss von 300.000 Euro aus der Stadtkasse beantragt.

Preiserhöhung in der Stein-Therme in Bad Belzig

Zudem hat die Thermenchefin zum Jahresbeginn die Tarife angehoben. Sehr zum Verdruss vieler Kunden. Auch bei der MAZ haben etliche Leser ihrem Ärger über die gestiegenen Bad-Preise Luft gemacht.

„Wir mussten die Preise verändern, wegen der höheren Betriebskosten und des Umsatzrückganges“, erklärte Ina Fink. Wegen der Hygienemaßnahmen sei auch der Personalaufwand größer geworden. „Wir müssen mehr Mitarbeiter einsetzen, um regelmäßig zu desinfizieren.“

Tickets für Erwachsene zwei Euro teurer in Stein-Therme in Bad Belzig

Die Eintrittskartenpreise für Erwachsene sind um zwei Euro gestiegen. Die Tageskarte für die Badewelt kostet seit dem 1. Januar 22 Euro, für die Bade- und Saunawelt werden jetzt 33 Euro fällig. Der Drei-Stunden-Aufenthalt kostet in der Bade- und Saunawelt nun 28 Euro.

Die Tickets für Kinder kosten nun jeweils einen Euro mehr. Das bedeutet seit Januar einen Anstieg auf neun Euro für die Badewelt und auf 17 Euro für die Tageskarte in der Bade- und Saunawelt. Drei Stunden in dieser schlagen jetzt mit 13 Euro zu Buche.

„Die Preise für die Halbjahres- und Jahreskarten sind unverändert geblieben“, sagte Ina Fink. „Wir wollten das honorieren, dass unsere Stammgäste diese Karten im Voraus kaufen.“

Stein-Therme in Bad Belzig im Mittelfeld der Preise

Mit der aktuellen Preisanhebung liegt die Stein-Therme in Bad Belzig nach Aussagen von Ina Fink „im Mittelfeld“ der branchenüblichen Tarife. „Uns ist es wichtig, in der unteren Mitte zu sein. Andere Bäder rufen ganz andere Preise auf.“

Die Stein-Therme in Bad Belzig war wegen des Lockdowns 2021 fünf Monate geschlossen. Quelle: Hermann M. Schröder

Derzeit ist das Bad verkürzt, aber täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Die Besucherzahl ist vom Gesetzgeber her nicht begrenzt, wie Ina Fink erklärt, es kämen jedoch rund 25 Prozent weniger Gäste. „Viele Menschen sind wegen Corona einfach sehr vorsichtig und verzichten auf einen Thermen-Besuch“, vermutet sie.

Stein-Therme in Bad Belzig begrenzt die Besucherzahlen in den Ferien

Ungefähr 500 Besucher sind laut Thermenchefin an normalen Tagen üblich. Es gebe auch keine vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Höchstgrenzen mehr.

„In den Ferienzeiten achten wir aber darauf, dass nur ungefähr 300 Menschen gleichzeitig in der Therme sind, um die Abstandsregeln noch einhalten zu können“, erklärte Ina Fink.

Doch auch diese Regel hat wohl etliche Besucher verprellt. So haben verärgerte Gäste gegenüber der MAZ berichtet, dass sie an Ferienwochenenden keine Tageskarten für die Bade- und Saunawelt bekommen hätten.

„Wir hätten an diesem Tag nur die drei Stunden-Karten für 28 Euro nehmen können“, sagte ein verärgerter Ausflügler. „Das war uns zu teuer, da sind wir wieder losgefahren.“

Abstandshinweise in der Stein-Therme in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Außerdem habe im Foyer dichtes Gedränge geherrscht, und es sei nicht klar ausgeschildert gewesen, dass Gäste mit einer Booster-Impfung gleich zum Schalter gehen können. „Alle haben gedacht, man muss sich erst für einem Test anstellen, da wäre ein Hinweis sehr hilfreich gewesen.“

Chefin der Stein-Therme in Bad Belzig kennt Beschwerden und will umstrukturieren

Ina Fink kennt die Beschwerden und sagte, sie sei für Anregungen immer dankbar. „Wir haben die Hinweise aufgenommen und werden das besser strukturieren.“

Den ausgesetzten Verkauf von Tageskarten erklärte sie mit einer Überfüllung der Therme an einigen Ferientagen. „Um die Wartezeiten im Foyer zu verkürzen, haben wir eine Zeit lang nur die Drei-Stunden-Karten für die Bade und Saunawelt verkauft.“ Jetzt seien alle Tickets wieder regulär im Angebot.

Die Thermen-Chefin und ihre 52 Mitarbeiter sind bisher nach eigenen Angaben gut durch die Pandemie gekommen. „Wir hatten keinen Corona-Ausbruch in der Stein-Therme und auch keiner der Kollegen war bislang betroffen“, berichtete Ina Fink. „Darauf können alle Teams sehr stolz sein.“

Von Hermann M. Schröder