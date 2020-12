Bad Belzig

Volle Becken, leere Besucherliegen: In der Steintherme in Bad Belzig ruht seit dem Lockdown light im November der Badebetrieb. Für Elektriker Niels Brest hat sich der Arbeitsalltag kaum verändert. Denn Wasseraufbereitung, Filter und Heizwerke arbeiten weiter auf Hochtouren. Die MAZ war bei seinem täglichen Rundgang dabei und hat erfahren, wie das Herzstück der Steintherme unter der Badelandschaft funktioniert.

Riesige Behälter, ein ohrenbetäubendes Rauschen und Zischen: Willkommen am Arbeitsplatz von Niels Brest. Seit 15 Jahren ist der 40-Jährige an Bord des Steintherme-Teams und seine Qualifikationen gehen weit über die eines Elektrikers hinaus. Zwischen der Überwachung der Computersysteme wird auch mal händisch eine Wasserprobe ausgewertet, mittels Taschenlampe in die Wasseraufbereitungsanlagen geleuchtet und gespült, gespült, gespült.

Anzeige

„Aktuell wurde die Wassertemperatur von 36 und 32 Grad in den Becken auf 25 Grad heruntergesetzt“, erzählt Brest. Dies dient vor allem dem Sparen von Energie und damit verbundenen Kosten. Für Therme-Kenner eher die kalte Dusche, als ein wohlig-warmes Badvergnügen. Die Wasserqualität steht trotz Off-Modus täglich im Fokus. Geprüft werden zum Beispiel PH- und Chlor-Werte und der Salzgehalt. Vieles ist an automatisierte Prozesse geknüpft.

Duschen werden alle zwei Tage gespült

Umsetzungsprozesse in den Wasserkreisläufen werden überwacht, die Pumpen auf Funktionstüchtigkeit überprüft, ein Blick ins Betriebshandbuch verrät, was an den einzelnen Werktagen ansteht. Die Duschen und Waschbecken werden alle zwei Tage gespült, auch die Attraktionen wie Whirlpool oder Nackenduschen und Massagefunktionen werden aus hygienischen Gründen regelmäßig geprüft und in Betrieb genommen.

Besonders spannend ist der Bereich der Soleaufbereitung. Auch hier wird je nach aktueller Konzentration Sole hinzugegeben, um die Werte konstant zu halten. Außerdem kommt Aktivsauerstoff zum Einsatz, um das Wasser in den insgesamt neun Beckenkreisläufen anzureichern.

Zur Galerie Nichts los in der Steintherme: Die MAZ hat sich im Bad Belziger Wohlfühltempel während der Schließzeit umgesehen.

Gleich gegenüber die zwei Blockheizkraftwerke, die durch zwei zusätzliche Heizkessel ergänzt werden. Hier wird auch der Strom für verschiedenste Bereiche der Steintherme produziert und das angrenzende Wohnungsgebiet mit Wärme versorgt. „Das hört sich auch mal an, als würden die Düsenjäger fliegen“, beschreibt es Brest.

Mit verschiedenen Flüssigkeiten hantiert Brest, wenn es an die Messung der aktuellen Wasserwerte geht. Das Filtersystem arbeitet hingegen mit einem Kohle- und Kiesfilter. Für eine bessere Bindung der herauszufilternden Stoffe wird teils mit einem Flockmittel gearbeitet. So setzt sich der Schmutz oben ab. „Was dann übrig bleibt, hat nahezu Trinkwasserqualität“, so Brest. In den Solefiltern kommen zusätzlich organische Substanzen hinzu, aus Gründen der Desinfektion. Beim großen Solebecken der Therme gilt es so regelmäßig die 350.000 Liter „badefertig“ zu halten.

Auch das so genannte Technikwasser mit gut 50.000 Litern Volumen, beispielsweise aus den Toilettenräumen, wird vor Ort aufbereitet und später in die Bache geleitet. Dort sind Messsensoren dafür verantwortlich, dass das eingeleitete Wasser die behördlich angeordneten Werte nicht überschreitet.

Stimmungsvolle Beleuchtung

Zurück in der Badewelt sprudeln gerade die Nackenduschen, alles funktioniert. Schade, dass aktuell niemand in den Genuss des stimmungsvoll beleuchteten Licht-Klang-Raums kommt, der mit dem glatten Wasserspiegel noch einmal mehr zur Ruhe und Entspannung einlädt. Und auch die Saunen fristen zwar ein warmes, aber menschenleeres Dasein, wo doch jetzt hier der Duft von Birkenzweigen das Gemüt erhellen könnte. Dann nach dem Lockdown, im alten Glanz und dank Elektriker Brest im besten technischen Zustand.

Von Natalie Preißler