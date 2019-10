Bad Belzig

Die Steintherme at in diesen Tagen erneut ein Siegel vom Tüv erhalten. Damit wurde dem Haus bereits zum dritten Mal in Folge ein hoher Qualitätsstandard bescheinigt.

„Im Fokus des ganzheitlichen Qualitätsmanagements an der Steintherme stehen nach wie vor Mitarbeitermotivation, Umweltschutz und Sicherheit“, sagt Geschäftsführerin Ina Fink. „Wir freuen uns, den Anforderungen des Tüv Rheinland erneut gerecht worden zu sein.“

Erstmals überreicht wurde dem Thermalbad das Siegel 2013. Das Prüfungsverfahren muss alle drei Jahre neu bestanden werden.

Von MAZ