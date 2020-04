Bad Belzig

Ab Montag geht der physiotherapeutische Bereich der Bad Belziger Steintherme teilweise wieder in Betrieb – es gelten jedoch strenge Vorsichtsmaßnahmen. Zudem werden nur medizinisch notwendige Behandlungen durchgeführt, die ein Arzt verordnet hat. Es handelt sich dabei um Einzeltherapien. Therapien im Wasser werden vorerst nicht wieder durchgeführt.

„Unsere Patienten sind aus gesundheitlichen Gründen auf die Weiterbehandlung angewiesen, um keinen Rückschritt im Therapieerfolg zu riskieren“, macht Steintherme-Geschäftsführerin Ina Fink deutlich. „Langes Aussetzen der Behandlungen macht sich physisch bemerkbar und verursacht weiterführende chronische Beschwerden.“

Anzeige

Lesen Sie auch: Besucherlimit für die Steintherme ist denkbar

Weitere MAZ+ Artikel

Behandlungen finden vorerst Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr nach Terminvereinbarung statt. Bedingung hierfür sei die konsequente Einhaltung wichtiger Vorschriften, wie die Steintherme mitteilt: Das Personal arbeite in fest eingeteilten Teams und unterliege der Masken- und Handschuhpflicht. Auch die Patienten seien verpflichtet, einen Mundschutz zu tragen. Bei Bedarf werde eine Maske für die Behandlungszeit gestellt.

Die Schließzeit seit dem 18. März sei im Medifit-Bereich genutzt worden, um die für Juni 2020 geplanten Revisionsarbeiten gänzlich vorzuziehen und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt organisatorische Vorkehrungen hinsichtlich der geltenden Verordnungen zu treffen. „Es ist eine Herausforderung, aber als Gesundheitskompetenzzentrum ist es unser Anspruch, auch in dieser Zeit die bestmögliche ambulante Versorgung bieten zu können“, sagt Ina Fink.

Die Steintherme nimmt ihren Betrieb teilweise wieder auf. Aber auch hier gilt die Maskenpflicht. Quelle: Steintherme

Für telefonische Anfragen ist die Rezeption ab 4. Mai von Montag bis Freitag in der Zeit von 11 bis 14 Uhr unter 033841/388040 zu erreichen. Bei wichtigen Anfragen (nur in dringenden Fällen) und über die Rezeptionszeit hinaus, sind Patienten angehalten, sich per Email an: info@steintherme.de oder telefonisch unter 033841/388-00 oder -37 zu melden. Grundsätzlich gilt: Wer sich krank fühlt oder Erkältungssymptome aufweist, soll zu Hause bleiben.

Von Josephine Mühln