Bad Belzig

Regionale Spezialitäten mit Sole stehen in der Steintherme Bad Belzig hoch in Kurs. Nach Brot, Schinken und Schokolade, gibt es etwas Neues für die Naschkatzen im Fläming. Seit August kann auch Eiskaltes mit einer Prise Thermalsalz verspeist werden. Produziert wird das Sole-Karamell-Eis, wahlweise aktuell auch mit Sanddorn-Geschmack, in Bad Belzig.

Salzkristalle treffen bei Eis-Experte Frank Piekenbrock auf feinstes Speiseeis. Es intensiviert die Note und reiht sich damit als ganz besonderer Eisgenuss in die Bad Belziger Regional- und Soleprodukte-Palette ein.

Anzeige

Zur Galerie So wird das Sole-Karamell hergestellt

Seit 2006 ist Piekenbrock Herr der süßen Köstlichkeiten im Eiscafé „Zur Postmeile“. In seiner Ausbildung, erlernte er neben der Speiseeisproduktion auch Konditor-Fähigkeiten und den Umgang mit dem Kunden im Verkauf. „Es ist im Kern schon eine gastronomische Ausbildung“, erinnert sich der 39- Jährige.

Weitere MAZ+ Artikel

Vom Exklusiven zum Standard-Sortiment

Im Eiscafé treffen Einheimische und Touristen auf eine Auswahl von insgesamt 24 Sorten, bei einem täglich wechselnden Angebot. Einige Sorten, wie das Käsekuchen-Eis, waren zu Beginn auch nur ein Experiment und gehören heute zum Standard-Sortiment. So wünschen es sich Steintherme-Mitarbeiter und Produzent auch für das Sole-Karamell.

Für die Herstellung wird zunächst eine Base hergestellt. Darin enthalten sind bereits Zucker und andere Süßstoffe. Das Ganze wird pasteurisiert, um sicherzustellen, dass keine Keime oder Bakterien in der Base sind. Zwischen zwölf und 24 Stunden reift die Base.

„Jeder Hersteller hat ein anderes Rezept“, sagt Piekenbrock. Wie sein Speiseeis besonders cremig wird, bleibt sein Geheimnis. Auch sein milchfreies Eis, mit verschiedensten Fruchtsorten, bleibt dank seiner selbst zusammen gestellten Zutaten cremig, obwohl es vegan ist.

Bevor Anfang August die ersten 3,5 Liter großen Behälter mit Sole-Karamell-Eis in der Steintherme verkauft wurden, galt es, per Geschmackstest das richtige Verhältnis an Sole-Veredler in Kombination mit dem Karamell-Eis zu finden. Jetzt schmeckt man es heraus, ohne das es zu dominant ist.

Edelzutat aus den Tiefen der Kurstadt

Zurück bei der Eisherstellung wird die Base nun, je nach Sorte, mit frischen Zutaten wie Vanille, Schokolade oder Cookies zu einem verkaufsfähigen Speiseeis. Aus der Eismaschine kommt es mit einer Kerntemperatur zwischen minus 5 und minus 8 Grad. In den großen Gefrierschränken herrscht zudem eine Temperatur zwischen minus 14 bis minus 17 Grad. „So bekommen wir das Eis schnellstmöglich in Gänze runtergekühlt, ohne das es antaut und sich Eiskristalle bilden können, die die Konsistenz beeinflussen“, erklärt der Eis-Experte.

Streng genommen gehört das Salzkaramell schon zum Angebot im Eiscafé des Familienunternehmens Eggenstein, die gleich nebenan auch eine Brauerei- und Destillerie betreiben. Nun kommt jedoch das weiße Gold aus 775 Metern Tiefe zur Veredlung hinzu.

Speiseeisherstellung ist im Übrigen nicht wie das Produkt eine eiskalte Angelegenheit. Zwischen 30 und 35 Grad herrschen, wenn die Maschinen im Eislabor laufen. Und natürlich trägt Piekenbrock hier nicht erst seit Corona eine Maske. „Es ist ein warmer Arbeitsplatz, wenn alle Maschinen laufen“, sagt er.

Gut für die Gesundheit

Das Bad Belziger Sole-Karamell-Eis gibt es im Eiscafé „Zur Postmeile“ und in der Steintherme Bad Belzig. Der Sole werden gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben, die sich zum Beispiel positiv auf das Herz-Kreislauf-System, den Stoffwechsel, den Muskelapparat oder die Atemwege auswirken.

Eine Kugel Sole-Karamell-Eis allein ist sicher mehr Genuss als Gesundheitskur, aber in Kombination mit einem Steintherme-Besuch vielleicht das i-Tüpfelchen eines entspannten Tages.

Von Natalie Preißler