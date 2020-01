Steintherme mit Besucherplus von 9000 Gästen

Bad Belzig

Mit einem Besucherplus aus 2019 startet die Steintherme in Bad Belzig ins neue Jahr. Gut 9000 Gäste mehr als 2018 zählte das Thermalsole-Heilbad bis Ende Dezember. „Es war ein sehr gutes Jahr“, sagt Geschäftsführerin Ina Fink.

Insgesamt 150.000 Besucher registrierte die Erholungsstätte. Als schwierig stellt sich die warme Jahreszeit heraus. „Für unsere Branche ist es gar nicht so einfach, die Sommerperioden zu meistern. Der Sommer dauert immer länger und wird immer wärmer“, so Fink.

2018 weniger Besucher im Sommer

2018 gab es einen Besucherrückgang in der heißen Jahreszeit. Durch vermehrte Werbung mit anderen Touristikern konnte dieser Knick Fink zufolge im vorigen Jahr verhindert werden.

Morgens um 10 Uhr kommen die ersten Gäste zur Steintherme. Quelle: Marion von Imhoff

Kooperationen etwa mit dem Team des Baumwipfelpfads in Beelitz-Heilstätten sollen die Besucher locken. „Auf lokaler Ebene sich gegenseitig zu bewerben, macht viel aus. Wir hatten im vorigen Jahr sogar die besten Juli-Zahlen seit 2011.“

Die meisten Besucher kommen mit rund 60 Prozent aus dem Land Brandenburg, gefolgt von Gästen aus Berlin und immer häufiger auch aus Sachsen-Anhalt. An besucherstarken Tagen wie zwischen Weihnachten und Neujahr strömen Fink zufolge 1200 Gäste ins Bad. „Je grauer und kälter es ist, desto mehr Besucher kommen.“ Manchmal war es so voll, dass einige der Ankommenden um eine halbe Stunde Geduld gebeten werden mussten, bis sie ins Solebad durften.

Full House in russischer Sauna

Berührungsängste in der Sauna sind ohnehin nicht empfehlenswert. In den Bereich der Banja, einer russischen Sauna, passen 60 bis 70 Personen gleichzeitig auf die Holzbänke.

Vor dem Ansturm: Die russische Sauna ist die größte der Steintherme. Hier passen bis zu 70 Besucher gleichzeitig hinein. Quelle: Marion von Imhoff

Angestiegen sind die Eintrittspreise, im Schnitt zwischen einem und drei Euro. So kostet die Tageskarte für einen Erwachsenen für die Bade- und Saunawelt 31 Euro. Nachlässe in den Morgen- und Abendstunden sollen vermehrt Gäste in dieser Zeit locken. Gleichgeblieben seien die Tarife für Jahreskarten, die für einen Erwachsenen für die Solebäder und Saunen bei rund 700 Euro liegen.

Über den Umsatz der 100-prozentigen Stadttochter Bad Belzig Kur GmbH schweigt sich Ina Fink bei Nachfragen aus. Offener wird sie bei Zahlen etwa zu Investitionen in den laufenden Betrieb. So musste die Technik der Steintherme 2019 für 230.000 Euro instand gehalten und gewartet werden. Mit einer ähnlich hohen Summe rechnet die Geschäftsführerin im neuen Jahr.

Reparaturzeit im Juni

130.000 Euro gab das Unternehmen allein in den anderthalb Wochen der Revisionszeit im Juni aus. Die Steuerung der Technik und die Telefonanlage wurden erneuert. „Finanziert wird das aus dem laufenden Geschäft“, sagt Fink.

Ausbauen möchte das Unternehmen die Zahl der Kurgäste. Weil es einige Zeit keinen Kurarzt gab, „hatten wir eine Durststrecke“. Nun mit zwei Kurärzten erhofft Ina Fink einen höheren Zuspruch an Kurgästen, die momentan noch unter zehn Prozent der Besucher stellen. „Aus kurz- bis mittelfristiger Sicht wollen wir diese Zahl verdoppeln.“ Es betrifft zum einen die Kurgäste, die den Aufenthalt auf medizinische Indikation hin machen und zum anderen die Männer und Frauen, die sich als Selbstzahler mehrere Tage am Stück Gutes tun wollen in der Steintherme.

Personallücke bei Therapeuten

„Wir wollen Bad Belzig als Kurort und Gesundheitsstandort profilieren.“ Als schwierig erweist sich dabei jedoch auch die Personallücke bei den Physiotherapeuten und medizinischen Bademeistern und Masseur. „Es ist schwierig, das Personal zu finden, das wir gerne dort sehen würden.“ Zwei Stellen könnte die Bad Belzig Kur GmbH sofort besetzen. „Derzeit sind wir dauerhaft an der Kapazitätsgrenze.“ 54 festangestellte Mitarbeiter zählt die Steintherme. „Die Zahl ist stabil“, so die Chefin.

Liebesspiel sorgte für Ärger

Der Anteil der Familien unter den Sauna- und Badegästen ist deutlich geringer als der der Gäste ohne Kinder. Wer Spaß und Action suche, sei in einem Funbad besser aufgehoben. Dennoch gibt es auch für Kinder einen ermäßigten Tarif. „Das ist bei Thermen nicht selbstverständlich“, so Fink.

Der Licht-Klang-Raum der Steintherme in Bad Belzig. Quelle: Marion von Imhoff

Im vorigen Jahr ist die Steintherme in die Schlagzeilen geraten durch das intensive Intimspiel eines Paares im Licht- und Klangraum. Es ist ein 34 Grad warmes Becken in Schummer-Licht mit stimmungsvollem Farbenspiel. Der Vorfall, der massiv Wellen schlug und zu Beschwerden empörter Badegäste führte, die offenbar zunächst ignoriert wurden seitens des Personals, sei ausgewertet worden, so Fink. Sie verweist auf Verhaltensregeln, die nun klarer formuliert seien, dass Liebesspiele zu unterlassen seien. „Wir haben noch einmal eindeutig formuliert, welches Verhalten wir hier voraussetzen, um allen Gästen das Zeichen zu geben, dass man sich daran hält. Wir erwarten ein angemessenes Verhalten von unseren Gästen.“

Chefin seit 2019

Strikte Regeln zur Handynutzung gibt es in der insgesamt 5000 Quadratmeter großen Therme, „weil jedes Mobiltelefon auch eine Kamera hat“. Nur in den Restaurants der Steintherme dürfen die Handys mitgenommen werden, dort speisen die Gäste in Bademänteln oder in Handtücher gehüllt und zeigen somit weniger Haut.

Raureif auf den Liegen der Steintherme im Außenbereich. Quelle: Marion von Imhoff

Ina Fink ist seit vorigem Jahr Geschäftsführerin. Die heute 33-Jährige kam 2013 ins Unternehmen. Sie ist Betriebswirtin mit Fachausrichtung Tourismusmanagement und hat in Berlin an der Fachhochschule für Recht und Wirtschaft studiert. Ina Fink stammt aus Kasachstan und kam mit ihrer Familie 1996 als Spätaussiedlerin nach Deutschland. Sie lebt mit ihrem Mann in Brandenburg an der Havel.

Von Marion von Imhoff