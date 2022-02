Bad Belzig

„Wenn ich diese Briefe lese, dann bekomme ich eine Gänsehaut“, sagt Rosel Friedrich. Mit weiteren Frauen aus der Selbsthilfegruppe Fibromyalgie Bad Belzig schaut sie die Post an, die die Gruppe in den vergangenen Wochen aus den vom Hochwasser betroffenen Bundesländern Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern erreicht hat. Es sind Dankesbriefe an die Gruppe, die in der Vorweihnachtszeit mit einer besonderen Aktion große Freude bereitet hat.

Inspiriert von Siegfried Köhlers Lied „1000 Sterne sind ein Dom“ nahmen sich die Frauen der Selbsthilfegruppe vor, Hoffnung zu verschenken. Die Sterne konnten sie natürlich nicht vom Himmel holen, mit selbst gebastelten Exemplaren jedoch große Freude schenken. Nach einem Aufruf kamen Dank der Unterstützung vieler Helfer und Bastelfreunde genau 1542 Sterne und 50 kleine Engel als Hoffnungsträger zusammen, die noch vor Weihnachten auf die Reise geschickt wurden.

Dankesbriefe auf die Sternenpost der Selbsthilfegruppe Fibromyalgie in Bad Belzig. Quelle: Bärbel Kraemer

„Sie haben uns damit Kraft gegeben, Hoffnung schöpfen lassen, motiviert und spontan eine besonders wertvolle Freude bereitet“, heißt es in dem Brief der Bürgermeisterin der Stadt Erftstadt, Carolin Weitzel. Während Caroline Hillesheim, Direktorin der Seniorenresidenz Augustineum in Bad Neuenahr, an die Gruppe schreibt: „Sie haben uns mit ihren selbstgebastelten Sternen zum strahlen gebracht – solche kleinen Gesten machen Mut“.

Frauen aus Bad Belzig machen Mut

Gruppenmitglied Simone Fröhlich sagt: „Es kann so einfach sein, anderen Menschen eine Freude zu machen“. In einem weiteren Brief, der von Danha und Meike Krummreich von der Kita Auenland unterzeichnet ist, heißt es: „Dass es in dieser Zeit Menschen gibt, die sich sofort und außerhalb der Hilfe vor Ort, engagieren wollen, ist Balsam für die Seele und bei weitem nicht selbstverständlich“.

Heidrun Jordan, die die Idee für das Projekt hatte und federführend begleitete, greift dann nach einem weiteren Brief, den sie von der Evangelischen Kirchengemeinde Lechenich bei Erfstadt erhielt und liest den Gruppenmitgliedern die Zeilen der dortigen Pfarrerin Friederike Schädlich vor: „Wir danken ganz herzlich für die Zusendung der Sterne, die so unterschiedlich und vielfältig sind. Damit haben sie ein Zeichen der Hoffnung geschickt.“

Jeden einzelnen Brief hüten die Frauen der Selbsthilfegruppe Fibromyalgie Bad Belzig in ihrer Gruppenchronik, in der auch ein Schreiben aus der Bayerischen Staatskanzlei Aufnahme fand. Darin heißt es, es ist „ein schönes Zeichen von ihnen, dass sie auch an die Menschen denken, die in diesem Jahr Unglück und Verluste erleiden mussten, oder sich für ihre Mitmenschen besonders eingesetzt haben.“

Überraschend viele Antworten auf Sternenpost

„Wir wollten den Menschen Hoffnung machen und sind überrascht, wie viele Antworten wir bekommen haben“, fasst die 68-Jährige Bad Belzigerin Heidrun Jordan zusammen. Sie erzählt, dass sie noch vor den Briefen und E-Mails Anrufe aus den Hochwassergebieten erhielt, in denen Menschen, berührt von der liebevollen Geste, einfach nur Danke sagen wollten.

Bei diesen Gesprächen erfuhr Heidrun Jordan zugleich von deren Schicksal, von zerstörten Kindereinrichtungen und Pflegeheimen, vom schweren Neuanfang. „Ein Paket, dass für eine Seniorenresidenz im Ahrtal bestimmt war, kam sogar zurück. Es konnte nicht zugestellt werden. Es existierte nach dem Hochwasser wohl nicht mehr“, erinnert sich die 68-Jährige und greift nach einem weiteren Brief vom Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfahlen. „Haben Sie vielen Dank für ihre solidarische Anteilnahme und ihr Engagement für die Betroffenen in Nordrhein-Westfalen“, schreibt dessen persönlicher Referent, Ferdinand Schmitz.

Während Simone Fröhlich und Heidrun Jordan die Briefe wieder in die Umschläge legen, sind Rosel Friedrich, Edith Rabtzuk und Marga Steiling gedanklich schon bei ersten Frühlingsgartenarbeiten. Sie verteilen Blumensamen, der in einer großen Schale aufbewahrt wird, in kleine Tütchen. Die Samen haben die Gruppenmitglieder im Herbst in ihren Gärten gesammelt, mit dem Ziel, sie im Frühling zu verschenken und damit an ihre Vorjahresaktion „Der Fläming blüht“ anzuknüpfen. „Der Fläming soll dann auch im Ahrtal blühen“, deutet Heidrun Jordan an. Mehr wird dazu aber noch nicht verraten.

Von Bärbel Kraemer