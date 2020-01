Sternsinger im Hohen Fläming unterwegs

Bad Belzig

Sie kommen mit bunten, prachtvollen Gewändern und goldschimmernden gebastelten Kronen, ein Stern leuchtet ihnen den Weg. Am Wochenende waren wieder Kinder und Jugendliche als die Heiligen drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar im Hohen Fläming unterwegs, um den Segen in die Häuser und Wohnungen zu bringen und Geld für bedürftige Kinder im Libanon zu sammeln.

Geld für Kinder im Libanon Das Motto der inzwischen 62. Aktion der Sternsinger heißt in diesem Jahr: „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“. Libanon hat seit dem Ausbruch des Krieges im Nachbarland Syrien rund 1,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Die Bildungs- und Gesundheitsstrukturen des Landes reichen nicht aus, um den Bedürfnissen der geflüchteten Menschen gerecht zu werden. Die erste Aktion Dreikönigssingen wurde 1959 organisiert. Träger der bundesweiten Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Sarah Herrmann, Helena Paschold und Alina Herrmann stehen im Treppenhaus des Wohnkomplexes des betreuten Wohnens vom Hospital „Zum Heiligen Geist“ in Bad Belzig und singen „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und „Stern über Bethlehem“. Aufmerksam und glücklich hören ihnen Gertrud Beck und Margrit Heinen zu. „Es ist eine schöne Tradition und die Sternsinger kommen schon über Jahre hier her“, sagt Heinen, die seit zehn Jahren in der Kreisstadt wohnt.

Insgesamt waren drei Gruppen in Bad Belzig, Treuenbrietzen und Brück unterwegs und übermittelten den Segen für das neue Jahr. Für die drei Mädchen ist es an diesem Tag bereits der 12. Besuch. „Morgen sind es acht Familien“, sagt Dagmar Paschold, die die Kinder begleitet. Im Durchschnitt besucht das Trio drei Familien pro Stunde.

Die drei Heiligen Könige singen und bringen den Haussegen für das neue Jahr (von links): Sarah Herrmann (10 Jahre) als Caspar, Helena Paschold (14 Jahre) als Balthasar und Alina Herrmann (13 Jahre) als Melchior. Quelle: Johanna Uminski

Dagmar Paschold merkt, dass die Kinder am Nachmittag geschafft sind. „Es macht ihnen aber Spaß und sie werden von den Leuten auch beschenkt“, sagt die Bad Belzigerin, die berichtet, dass die Anzahl der Hausbesuche in den letzten Jahren gleichgeblieben ist.

>>> Lesen Sie hier, wie die Sternsinger im vorigen Jahr den Segen ins Landratsamt trugen

Den katholischen Brauch des Dreikönigssingens gibt es in Bad Belzig und Umgebung noch nicht lange, dennoch etabliert er sich zunehmend zur festen Tradition. „Durch den Segen soll auch der Streit in einem Haus beruhigt werden“, weiß Gertrud Beck, die seit 20 Jahren in Bad Belzig wohnt.

Ausstellung in der evangelischen Kirche St. Marien: ein Bild der Kunstmalerin Margrit Heinen zeigt die Heiligen drei Könige. Quelle: Johanna Uminski

„Für mich stehen die Heiligen drei Könige für die verschiedenen Kulturepochen“, sagt Margrit Heinen, die früher im altirischen Drei-Königs-Singspiel in Berlin mitgewirkt hat. „Ich war der Zepterpage vom blauen König“, berichtet die Katholikin.

„Wir bringen den Segen. Das soll das Haus schützen und Freude bringen“, wissen Alina Herrmann und Helena Paschold zu berichten. „Und wir sammeln Spenden. Dieses Mal für die Kinder im Libanon“, sagt die zehnjährige Sarah Herrmann, die den König Caspar verkörpert. Ein wenig aufgeregt ist die 14-jährige Helena, die sich als Balthasar verkleidet hat. „Für mich ist das eine schöne Tradition, auch weil wir das nicht das erste Mal machen.“

Segensspruch „Christus mansionem benedicat“

Ebenso ist es für die 13-jährige Alina eine Selbstverständlichkeit mitzumachen, auch wenn noch Ferien sind. „Die Leute, zu denen wir gehen, mögen das und sie sind richtig glücklich, wenn man das macht. Und es ist für einen guten Zweck“. Die gesammelten Spenden aller Sternsinger gehen in diesem Jahr für die armen Kinder in den Libanon, erklären die Kinder weiter.

>>> Auch in Ziesar sind die Sternsinger unterwegs

Nach zwei gesungenen Liedern und dem Segen schreibt Dagmar Paschold mit Kreide den Segensspruch „20+C+M+B+20“ an die Türrahmen. Die Abkürzungen stehen nicht, wie man vermuten könnte, für die Anfangsbuchstaben der Namen der drei Heiligen Könige, sondern für „Christus mansionem benedicat“, was so viel bedeutet wie „Christus segne dieses Haus“.

Spenden wandern ins Döschen

Die Zahlen am Anfang und am Ende des Segens bezeichnen das aktuelle Jahr. Zur Belohnung wanderte eine großzügige Spende in das Döschen der drei Heiligen Könige Alina, Helena und Sarah, die an diesem Tag ihren letzten Segensspruch aufsagten.

Von Johanna Uminski