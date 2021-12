Bad Belzig

Gerade die Zeit des Lockdowns war für Claudia Torrnow besonders schwer. Die 33-Jährige ist alleinerziehende Mutter von vier Jungs. Ihr ganzer Stolz sind Louis (9 Jahre), Ben (6 Jahre), Leland (4 Jahre) und Ivar (2 Jahre). Ihre Arbeit als Servicekraft in der Bad Belziger Klinik und das Familienleben unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer leicht, berichtet die junge Mutter mit den pinken, auffälligen Haaren.

Trotz der finanziellen Engpässe versucht die gebürtige Berlinerin, ihren Kindern vieles zu ermöglichen. „Wenn in Bad Belzig mal der Zirkus ist, dann gehen wir hin“, berichtet sie. Ein Auto hat die Familie nicht. In Berlin sind die kulturellen Angebote zwar größer, aber einen Umzug zurück in die Hauptstadt kann sich Claudia Torrnow nicht vorstellen. „Es ist gut, dass wir hergezogen sind, weil es hier ruhiger ist. Meine größte Sorge ist, dass meine Jungs auf die schiefe Bahn geraten“, sagt die Mutter.

Ein gutes Vorbild sein

Viel Wert legt die vierfache Mutter darauf, ihren Kindern immer wieder klarzumachen, wie wichtig ein guter Schulabschluss ist. Sie selbst hat einen guten Realabschluss erreicht und möchte für ihre Kinder ein gutes Vorbild sein. „Deshalb ist es mir so wichtig, arbeiten zu gehen.“ Doch ihr Vertrag beim Arbeitgeber endet im Februar, dabei möchte Claudia Torrnow in der Bad Belziger Klinik gerne weiterarbeiten.

„Die Kollegen sind sehr nett und ich habe immer gute Arbeit geleistet, mit den Patienten gehe ich nett, freundlich und humorvoll um. Was bei mir privat ist, schalte ich dort ab. Auf Arbeit bin ich ein anderer Mensch, eben die Fröhliche mit den pinken Haaren.“ Die größte Sorge der vierfachen Mutter ist, dass sie wieder in Harz 4 rutscht, wie sie betont. „Ich bekomme sonst keine Unterstützung außer Kinder- und Wohngeld. Damit bin ich zufrieden. Ansonsten schaffe ich alles alleine.“

2016 der Liebe wegen nach Bad Belzig gezogen

Der Tag von Claudia Torrnow beginnt bereits um fünf Uhr mit einem Käffchen. Dann werden die Brote für die Kinder zubereitet und im Anschluss die zwei jüngsten Kinder Ivar und Leland aufgeweckt. „Vor allem der Jüngste will immer essen, selbst wenn ich ihn um vier Uhr morgens aufwecken würde. Die Kinder essen mir die Haare vom Kopf“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Gegen sieben Uhr verlässt die Bad Belzigerin mit ihren jüngsten Söhnen die Wohnung und bringt diese zur Kita.

„Dann laufe ich nach Hause und schicke die zwei Großen zum Bus. Ich gehe dann weiter zur Arbeit.“ Gegen 14 Uhr endet ihre Schicht in der Klinik. Im Anschluss stehen Einkäufe, Erledigungen und Haushalt an. „Und Termine, die die Kinder haben, wie beispielsweise Kinderarzttermine“, berichtet Torrnow, die der Liebe wegen 2016 in die Kreisstadt gezogen ist.

Das Beste für ihre Kinder

Die Beschulung ihres ältesten Sohnes im Lockdown, ohne einen Computer zu Hause zu haben, beschreibt die alleinerziehende Mutter als sehr schwer. Verschärft wurde die Gesamtsituation, als die fünfköpfige Familie in Quarantäne musste, berichtet Torrnow. „In dieser Zeit ging es mir ganz schlecht, weil es mir zu viel wurde. Ich hatte Angst, dass ich das nicht mehr schaffe“, berichtet die Bad Belzigerin, die sich aufgrund der angespannten Situation einen Familienhelfer vom Jugendamt als Unterstützung holte. Die vierfache Mutter bekam Depressionen, fühlte sich überfordert, sagt sie.

Aus der zweiwöchigen Quarantänezeit wurden zwei Monate, in denen Claudia Torrnow krankgeschrieben war. „Meine Kinder sind mir sehr wichtig und ich möchte für sie da sein.“ Die gelernte Verkäuferin hat selbst nur wenige gute Erinnerungen an ihre Kindheit und blickt auf nur einige gute und positive Erfahrungen, erklärt Torrnow, die im Kinderheim groß geworden ist. „In der Quarantänezeit und während der Krankschreibung habe ich wieder gelernt, sich auf meine Stärken zu besinnen und mir bewusst gemacht, dass ich eine gute Mutter bin und das Beste für meine Kinder möchte“, sagt sie heute gestärkt.

Vor allem schwer liegt der 33-Jährigen die beengte Wohnungssituation im Magen. 75 Quadratmeter stehen der fünfköpfigen Familie zur Verfügung und die Wohnung hat einige Mängel, so sind einige Steckdosen kaputt und ein Lichtschalter fällt fast ab, berichtet Claudia Torrnow. „Wir fühlen uns hier nicht wohl. Gerne würde ich die ganze Wohnung für meine Kinder komplett neu machen, aber das schaffe ich nicht alleine. Oder eben in eine andere, größere Wohnung ziehen.“

Denn neben Arbeit und Familie bleibt kaum Zeit und auch finanziell wäre eine Renovierung nur schwer umzusetzen. Daher ist der größte Herzenswunsch der Familie Torrnow aus Bad Belzig, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen, um aus der beengten Situation und dem stressigen Alltag für einen kurzen Moment zu entfliehen. „Meine Kinder haben keine materiellen Wünsche. Daher würde wir uns über einen Besuch im Spaßbad sehr freuen“, erklärt Claudia Torrnow.

Von Johanna Uminski