Störung bei RFT: Anschlüsse in Bad Belzig sind vom Netz

Bad Belzig

Seit dem Morgen geht nichts mehr: Kunden von RFT Kabel in Bad Belzig haben seit Stunden keinen Zugriff auf ihre Anschlüsse. Die Fehlerquelle ist noch nicht lokalisiert, heißt es von Unternehmensseite.

„Das Problem liegt innerhalb der Übertragungsstrecke“, schreibt RFT auf Twitter. Techniker seien derzeit dabei, die genaue Stelle zu lokalisieren. Das könne aufgrund der Länge etwas dauern, heißt es. Die Störung betrifft demnach alle Services, die das Unternehmen mit Sitz in Brandenburg an der Havel anbietet – also Festnetztelefon, Internetanschlüsse und Kabel-TV.

Von Philip Rißling